ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก
ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเคสปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก ช่างภาพเล่าละเอียดมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขาหนีบของผู้ตาย
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สำนักข่าว KTLA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายเสียชีวิตใกล้สี่แยกในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเวลาประมาณเช้ามืดประมาณ 3:40 น. ของวันที่ 7 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น
ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ตายมีบาดแผล แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และบอกเพียงแค่ว่ากำลังสอบสวนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามช่างภาพของสำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่า ผู้ตายตัดอวัยวะเพศตัวเองและเสียชีวิตจากภาวะเสียเลือดมาก นอกจากนี้ช่างภาพคนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าผู้ตายนั้นมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขาหนีบและมีบาลแผลที่บริเวณแขน
ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างของช่างภาพคนดังกล่าวและยังไม่ได้ระบุว่าผู้ตายคือใครและเหตุการณ์ครั้งนี้มีมูลเหตุมาจากอะไร
