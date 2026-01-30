คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ
ศาลพิพากษาจำคุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ ให้การไม่ได้มีเจตนาฆ่า แค่อยากตัดจ้าวโลกเฉยๆ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักข่าว มัสแชร์นิวส์ รายงานว่า ศาลในประเทศเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุก หญิงวัย 58 ปี เป็นระยะเวลา 7 ปี ภายหลังจากที่เธอก่อเหตุตัดอวัยวะเพศสามีก่อนกดลงชักโครก แก้แค้นหลังจับได้ว่าสามีนอกใจตนเอง
โดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 แต่เพิ่งพิพากษาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งคดีนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยผู้ก่อเหตุสงสัยว่าสามีตนเองนอกใจตน จึงร่วมมือกับลูกสะใภ้และลูกสาวตนเอง ซึ่งลูกสาวจ้างนักสืบคอยติดตามพ่อตนเอง รวมไปถึงแกะรอยด้วย GPS ก่อนจะยืนยันได้ว่าฝ่ายชายนอกใจจริง
ในเวลาต่อมาสามีไปดื่มก่อนจะหลับไปที่ร้าน ซึ่งลูกสะใภ้ได้รับตัวพ่อตาตัวเองกลับ และใช้เชือกผูกมือและปิดปาก ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะกระหน่ำแทงสามี 50 แผลและตัดอวัยวะเพศก่อนกดลงชักโครก ก่อนที่ทั้งหมดจะหลบหนี โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่พบสามีพอดี และได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ ก่อนที่จะทำการสอบสวนและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
โดยศาลได้ยกฟ้องคดีเจตนาฆ่า เพราะฝ่ายหญิงให้ปากคำว่าเธอแค่ต้องการตัดอวัยวะเพศของสามีตนเอง และแผลที่เธอแทงนั้นไม่ได้โดนส่วนสำคัญ ซึ่งศาลมองด้วยว่าแทนที่เธอจะแทงซ้ำให้ตาย เธอเลือกจะหนีแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีเจตนาฆ่า นอกจากนี้ทางสามีสามารถบรรลุข้อตกลงชดใช้กับผู้ก่อเหตุได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เธอได้รับโทษ 7 ปี แทนที่จะได้รับโทษแรงกว่านี้
ขณะที่ลูกสะโภ้ซึ่งเป็นคนเตรียมเชือกและมัดผู้ได้รับบาดเจ็บ โดนสั่งจำคุก 4 ปี ขณะที่ลูกสาวที่จ้างนักสืบ โดนโทษปรับ 3 ล้านวอน (65,000 บาท)
