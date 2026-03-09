กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย

ข่าวคราวความขัดแย้งระหว่าง กุญแจซอล ป่านทอทอง กับครอบครัว คุณพ่อหนึ่ง นึกคิด และคุณแม่มุกดา บุญทอง เป็นประเด็นยืดเยื้อมานานหลายปี กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง ว่าสาเหตุแท้จริงเกิดจากอะไร หลังจากมีรายงานข่าว แม่มุกดา บุญทอง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่ง กุญแจซอล ยังไม่ปรากฏว่ามาร่วมงานศพไว้อาลัย
ย้อนกลับไปปี 2560 กุญแจซอลตัดสินใจออกจากบ้านไปอยู่กับสามีนักบิน “กัปตันณัฏฐ์” ขณะที่กำลังตั้งท้อง ทางครอบครัวตอนนั้นอ้างว่าถูกสามี กีดกันไม่ให้พบลูกและหลาน จนนำไปสู่การมีปากเสียงกันที่โรงพยาบาลหลังจากกุญแจซอลคลอดลูกชายคนแรก
ต่อมาพ่อและแม่ของกุญแจซอลรู้สึกเสียใจอย่างมาก สัมภาษณ์กับสื่อจนถึงขั้น ประกาศตัดขาดความเป็นพ่อแม่ลูก และขอให้กุญแจซอลเปลี่ยนนามสกุล
ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5
ปี 2563 หลังจากห่างหายไปประมาณ 2 ปี กุญแจซอลได้พาสามีและลูกกลับมาเยี่ยมและ เข้าขมาคุณแม่มุกดา หลังจากทราบข่าวว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งในขณะนั้นมีภาพครอบครัวร่วมโต๊ะอาหารกันอีกครั้ง แฟนคลับต่างชื่นใจที่ครอบครัวปรับความเข้าใจกันได้
มีนาคม 2569 เป็นเรื่องเศร้าเมื่อ คุณแม่มุกดาได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ในคืนสวดอภิธรรมคืนแรก มีรายงานจากสื่อหลายแห่งว่า “ไร้เงากุญแจซอล” มาร่วมงาน ทำให้กลายเป็นที่จับตามองของสังคมอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยังอาจมีรอยร้าวอยู่
บปัจจุบันกุญแจซอลใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ลูก 5 และไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานแล้ว
