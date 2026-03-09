ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม
ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวมแล้ว 292 เสียง ไร้ พรรคกล้าธรรม และ พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วม โดยภ฿มิใจไทยจะได้โควตารัฐมนตรีรวม 26 ตำแหน่ง
ยังเป็นที่จับตามองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีอนุทิน 2/1 ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น หลังการสัมมนา สส.พรรคภูมิใจไทย จำนวน 192 คน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 โดยคณะกรรมการบริหารพรรคได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
รายชื่อที่เสนอมีจำนวนมากกว่าโควตารัฐมนตรี เพื่อให้หัวหน้าพรรคใช้ดุลพินิจเลือกบุคคลที่เหมาะสม ก่อนส่งรายชื่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 9 หน่วยงาน
เบื้องต้น พรรคภูมิใจไทยจะได้รับโควตารัฐมนตรีรวม 26 ตำแหน่ง ครอบคลุม 14 กระทรวงหลักของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วต้านายอนุทิน 5 ตำแหน่ง คือ นายอนุทินที่ควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี
ขณะที่โควต้ากลุ่มบ้านใหญ่ ปรากฏชื่อ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นายไชยชนก ชิดชอบ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล นายสุชาติ ชมกลิ่น นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์
นอกจากนี้ กลุ่มเลือดแท้ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด ปรากฏมีชื่อของ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล นางสุขสมรวย วันทนียกุล ส.ส.อำนาจเจริญ และนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร
ขณะที่ตำแหน่งประธานสภา ชัดเจนแล้ว คือ นายโสภณ ซารัมย์ ส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทย แต่ได้มอบหมายให้ ส.ส.ภาคใต้ ตกลงคัดเลือกกันอีกครั้ง
ขณะที่โควต้าพรรคร่วม คือ พรรคเพื่อไทย จะได้ 8 คน 9 ตำแหน่ง ซึ่งพรรคเพื่อไทยส่งรายชื่อผู้ที่จะเหมาะสมได้เป็นรัฐมนตรีมาเกินกว่าโควต้าเช่นกัน โดยพรรคภูมิใจไทยให้อำนาจเพื่อไทยในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนรุ่นเก่า แต่จะต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ควบคู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีช่วย 3 ตำแหน่ง และรองประธานสภาคนที่ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป
ขณะที่พรรคพลังประชารัฐจะได้โควต้ารัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง คือ นางตรีนุช เทียนทอง ส่วนพรรคเล็ก 1-2 เสียง จะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีต่อรอง เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องการรวมเสียง หรือตั้งมุ้ง ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นการเคาะในตำแหน่งท้ายสุด ซึ่งจะรอดูสถานการณ์ในโค้งสุดท้าย
สำหรับโผ ครม.อนุทิน 2 เสร็จสมบูรณ์ในทันทีที่มีการโหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว และการจัด ครม.ครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของพรรค ที่ต้องการวางคนให้เหมาะกับงาน ที่ต้องจัดแต่ละกระทรวงทำงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นตรงกับนายกฯ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอย่างรัฐบาลต่างๆ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้รัฐบาลจะมี 292 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม, พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาชนเข้าร่วมเป็นรัฐบาล
