ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:16 น.
74

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวมแล้ว 292 เสียง ไร้ พรรคกล้าธรรม และ พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วม โดยภ฿มิใจไทยจะได้โควตารัฐมนตรีรวม 26 ตำแหน่ง

ยังเป็นที่จับตามองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีอนุทิน 2/1 ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น หลังการสัมมนา สส.พรรคภูมิใจไทย จำนวน 192 คน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 โดยคณะกรรมการบริหารพรรคได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

รายชื่อที่เสนอมีจำนวนมากกว่าโควตารัฐมนตรี เพื่อให้หัวหน้าพรรคใช้ดุลพินิจเลือกบุคคลที่เหมาะสม ก่อนส่งรายชื่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 9 หน่วยงาน

เบื้องต้น พรรคภูมิใจไทยจะได้รับโควตารัฐมนตรีรวม 26 ตำแหน่ง ครอบคลุม 14 กระทรวงหลักของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วต้านายอนุทิน 5 ตำแหน่ง คือ นายอนุทินที่ควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี

ขณะที่โควต้ากลุ่มบ้านใหญ่ ปรากฏชื่อ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นายไชยชนก ชิดชอบ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล นายสุชาติ ชมกลิ่น นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์

นอกจากนี้ กลุ่มเลือดแท้ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจ​ไทยมาโดยตลอด ปรากฏมีชื่อของ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี​ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ​ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบล​ราชธานี​ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล นางสุขสมรวย วันทนียกุล ส.ส.อำนาจเจริญ และนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร

ขณะที่ตำแหน่งประธานสภา ชัดเจนแล้ว คือ นายโสภณ ซารัมย์ ส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทย แต่ได้มอบหมายให้ ส.ส.ภาคใต้ ตกลงคัดเลือกกันอีกครั้ง

ขณะที่โควต้าพรรคร่วม คือ พรรคเพื่อไทย จะได้ 8 คน 9 ตำแหน่ง ซึ่งพรรคเพื่อไทยส่งรายชื่อผู้ที่จะเหมาะสมได้เป็นรัฐมนตรีมาเกินกว่าโควต้าเช่นกัน โดยพรรคภูมิใจไทยให้อำนาจเพื่อไทยในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนรุ่นเก่า แต่จะต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ควบคู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีช่วย 3 ตำแหน่ง และรองประธานสภาคนที่ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐจะได้โควต้ารัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง คือ นางตรีนุช เทียนทอง ส่วนพรรคเล็ก 1-2 เสียง จะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีต่อรอง เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องการรวมเสียง หรือตั้งมุ้ง ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นการเคาะในตำแหน่งท้ายสุด ซึ่งจะรอดูสถานการณ์ในโค้งสุดท้าย

สำหรับโผ ครม.อนุทิน 2 เสร็จสมบูรณ์ในทันทีที่มีการโหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว และการจัด ครม.ครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของพรรค ที่ต้องการวางคนให้เหมาะกับงาน ที่ต้องจัดแต่ละกระทรวงทำงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นตรงกับนายกฯ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอย่างรัฐบาลต่างๆ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้รัฐบาลจะมี 292 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม, พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาชนเข้าร่วมเป็นรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

25 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

28 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot; บันเทิง

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

51 นาที ที่แล้ว
รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน ข่าวการเมือง

รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน

54 นาที ที่แล้ว
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้ ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

54 นาที ที่แล้ว
ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก ข่าวต่างประเทศ

ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้ ข่าวในพระราชสำนัก

สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 ทองวันจันทร์ เดือนมีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 2 รูปพรรณ พุ่งแรง 78,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยกระดับต่อสู้ข่าวปลอม เดินหน้าดำเนินคดี 3 แอคเคาท์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 3 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งท้อ อดทนฮึดสู้ต่ออีกนิด ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:16 น.
74
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button