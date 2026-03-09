ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:32 น.
54

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาล เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3,313 ล้านบาท

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระทำของกองกำลังนอกประเทศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม และธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รวมถึงทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสำเร็จครบแล้ว 695,945 ครัวเรือน รวมกว่า 3,313 ล้านบาท

โดยประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือครบทุกครัวเรือน แบ่งเป็นการโอนเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โอนเงินสำเร็จ 307,188 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,375,518,000 บาท (ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 2568 เวลา 17.30 น.) และการโอนเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 โอนเงินสำเร็จ 388,757 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,938,376,000 บาท (ข้อมูลวันที่ 20 ก.พ. 2569 เวลา 17.30 น.) โดยจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มียอดการโอนเงินสำเร็จ และจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือสูงสุด

รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระทำของกองกำลังนอกประเทศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บูรณาการการทำงานอย่างเต็มสรรพกำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

36 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

25 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

28 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot; บันเทิง

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

52 นาที ที่แล้ว
รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน ข่าวการเมือง

รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน

54 นาที ที่แล้ว
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้ ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

54 นาที ที่แล้ว
ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก ข่าวต่างประเทศ

ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้ ข่าวในพระราชสำนัก

สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 ทองวันจันทร์ เดือนมีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 2 รูปพรรณ พุ่งแรง 78,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยกระดับต่อสู้ข่าวปลอม เดินหน้าดำเนินคดี 3 แอคเคาท์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 3 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งท้อ อดทนฮึดสู้ต่ออีกนิด ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:32 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button