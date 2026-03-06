ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:49 น.
52

ธรรมนัส เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจกับอนุทิน ไม่รู้สึกอะไรถ้าต้องเป็นฝ่ายค้าน พรรคพร้อมทำทุกหน้าที่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังพา สส.พรรคกล้าธรรมรายงานตัว สส. หลัง กกต. รับรองผลเลือกตั้ง

โดย ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่า ยังไม่ได้คุยกับใครตามที่เคยให้สัมภาษณ์หลังจากกลับจากต่างประเทศ

เมื่อถามว่า ขณะนี้พูดได้หรือไม่ว่า พรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าตนได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีความชัดเจนว่า พรรคไหนบ้างจะเข้าร่วมรัฐบาล แต่ตอนนี้เราไม่ใช่พรรคแกนนำ เราจึงให้เกียรติถึงที่สุด เพราะเป็นมารยาทของพรรคการเมือง

เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ขณะนี้โผ ครม.ยังไม่มีชื่อของพรรคกล้าธรรมเลย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเป็นนักการเมืองปีนี้มาเป็นปีที่ 7 ที่เป็น สส. มีช่วงหนึ่งก็เคยเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพี่น้องที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น ตนไม่รู้สึกอะไร เราทำได้ทุกหน้าที่

เมื่อถามว่า ไม่เสียดายกระทรวงเกษตรฯหรือ ร.อ.ธรรมนัส ย้อนถามว่า ทำไมต้องเสียดาย เราอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ หัวโขนที่คนสวมอยู่หลุดได้ทุกเมื่อ เราก็พร้อมส่งต่อให้ทุกคนทุกเมื่อ หากเราเสียดายที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรเราก็เป็นนักการเมืองที่แย่มาก

เมื่อถามว่า หากพรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้านกังวลจะมี สส.ในพรรคเป็นงูเห่าหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักจับงู เราก็ไม่ปล่อยงูเราไปไหน มีแต่งูเขียวหางไหม้ เมื่อถามย้ำว่า มีกระแสข่าวว่า มีการซื้อตัวงูเห่ากันแล้ว ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นการสร้างข่าวที่ทำให้เกิดความสับสน สส.แบบแบ่งเขตทั้ง 56 คนของพรรคกล้าธรรม กว่าจะได้แต่ละคนมาผมเหนื่อยมาพอสมควร ถ้าใครไปจากผมก็ถือเป็นนักการเมืองที่เลวที่สุด

เมื่อถามถึงท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่หลีกเลี่ยงจะตอบคำถามถึงการดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่รู้สึกอะไรเลย จะสังเกตได้ว่า ตนยิ้มได้ในทุกที่ เพราะเราเป็นนักการเมืองมานาน เมื่อถามย้ำว่า ความสัมพันธ์กับนายอนุทิน ขณะนี้เป็นอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียดอะไรกัน ไม่ได้ทะเลาะกัน

