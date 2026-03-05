ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 21:05 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:09 น.
78
คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

สลด! 3 วัยรุ่นอังกฤษ รุมโทรมเด็กหญิง 13 กลางลานจอดรถห้าง แถมถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

สำนักข่าวอังกฤษ รายงานคดีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เด็กชายวัยรุ่น 3 คน ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาร่วมกันรุมโทรมเด็กหญิงวัย 13 ปี บริเวณลานจอดรถใกล้กับสถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ก่อนจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุส่งต่อให้คนอื่นดู

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2024 จำเลยทั้ง 3 คน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 12, 13 และ 14 ปี ได้ถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทง

อัยการ คิม วิตเทิลสโตน เปิดเผยต่อคณะลูกขุนในศาลเมืองแมนเชสเตอร์ว่า วัยรุ่นทั้ง 3 คนได้ “ผลัดกัน” ข่มขืนเหยื่อบริเวณพุ่มไม้ใกล้กับทางเดินข้างห้างสรรพสินค้ามอร์ริสันส์ (Morrisons) กับสถานีรถรางนิวโบลด์ “เหยื่ออายุเพียง 13 ปีในขณะนั้น เธอไม่รู้จักพวกเขามาก่อน ไม่ใช่เพื่อนกัน เพิ่งจะอยู่ด้วยกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น”

คำให้การในศาลระบุว่า เด็กหญิงถูกผลักและบังคับให้ก้มตัวลงขณะถูกล่วงละเมิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ยินยอม เพื่อนของเหยื่อที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปขัดขวาง ได้ยินหนึ่งในเด็กชายพูดว่า “ถึงตาฉันบ้าง” ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะวิ่งหนีไป

นอกจากนี้ อัยการยังระบุว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆ ประมาณ 10 วินาทีไว้ด้วย ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกนำไปส่งต่อในกลุ่มของพวกเขาเองและส่งให้คนอื่นดูในคืนนั้น อัยการย้ำว่า “คลิปนี้จะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของจำเลยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”

ทางด้านเหยื่อให้การกับตำรวจว่า เธอรู้สึกหวาดกลัวและทำอะไรไม่ถูก “สมองมันตื้อไปหมด และมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก” เธอเล่าว่าได้บอกปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ถูกกำลังที่เหนือกว่าบังคับ

อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้ง 3 คน ซึ่งปัจจุบันอายุ 14, 15 และ 16 ปี และไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ตามกฎหมาย ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ฝ่ายจำเลยอ้างว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเริ่มและยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์เอง

ปัจจุบัน เด็กชายวัย 15 และ 16 ปี กำลังถูกดำเนินคดีในศาล ส่วนเด็กชายคนที่สามซึ่งขณะเกิดเหตุมีอายุเพียง 12 ปี ปัจจุบัน 14 ปี ศาลวินิจฉัยว่า “สภาพจิตใจไม่พร้อมต่อการสู้คดี” คณะลูกขุนจึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาเพียงแค่ว่า “เขาได้กระทำการดังกล่าวจริงหรือไม่” แทนการพิจารณาความผิดตามกระบวนการปกติ

ขณะนี้คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นศาล และเป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมอังกฤษถึงปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโล สลัดไขมัน โรคหายเกลี้ยง ร่างทอง หล่อระดับพระเอก

35 วินาที ที่แล้ว
เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน ถูกแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่อุ้ม ฆ่าทรมานหั่นศพ ข่าวต่างประเทศ

เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน แก๊งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่ ฆ่าทรมานหั่นศพ

16 นาที ที่แล้ว
คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

56 นาที ที่แล้ว
ส่องวาร์ป &quot;เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย&quot; แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล ที่ทำหนุ่มๆ ใจละลาย ข่าวต่างประเทศ

ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล กับดีกรีที่ไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ไลฟ์สไตล์

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย บันเทิง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน เศรษฐกิจ

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เหน็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี-ผลาญภาษีจัดงานเท่ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง &quot;บอย สมภพ&quot; ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน บุกถล่ม ถล่มฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 21:05 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:09 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button