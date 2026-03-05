คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน
สลด! 3 วัยรุ่นอังกฤษ รุมโทรมเด็กหญิง 13 กลางลานจอดรถห้าง แถมถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน
สำนักข่าวอังกฤษ รายงานคดีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เด็กชายวัยรุ่น 3 คน ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาร่วมกันรุมโทรมเด็กหญิงวัย 13 ปี บริเวณลานจอดรถใกล้กับสถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ก่อนจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุส่งต่อให้คนอื่นดู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2024 จำเลยทั้ง 3 คน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 12, 13 และ 14 ปี ได้ถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทง
อัยการ คิม วิตเทิลสโตน เปิดเผยต่อคณะลูกขุนในศาลเมืองแมนเชสเตอร์ว่า วัยรุ่นทั้ง 3 คนได้ “ผลัดกัน” ข่มขืนเหยื่อบริเวณพุ่มไม้ใกล้กับทางเดินข้างห้างสรรพสินค้ามอร์ริสันส์ (Morrisons) กับสถานีรถรางนิวโบลด์ “เหยื่ออายุเพียง 13 ปีในขณะนั้น เธอไม่รู้จักพวกเขามาก่อน ไม่ใช่เพื่อนกัน เพิ่งจะอยู่ด้วยกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น”
คำให้การในศาลระบุว่า เด็กหญิงถูกผลักและบังคับให้ก้มตัวลงขณะถูกล่วงละเมิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ยินยอม เพื่อนของเหยื่อที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปขัดขวาง ได้ยินหนึ่งในเด็กชายพูดว่า “ถึงตาฉันบ้าง” ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะวิ่งหนีไป
นอกจากนี้ อัยการยังระบุว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆ ประมาณ 10 วินาทีไว้ด้วย ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกนำไปส่งต่อในกลุ่มของพวกเขาเองและส่งให้คนอื่นดูในคืนนั้น อัยการย้ำว่า “คลิปนี้จะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของจำเลยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”
ทางด้านเหยื่อให้การกับตำรวจว่า เธอรู้สึกหวาดกลัวและทำอะไรไม่ถูก “สมองมันตื้อไปหมด และมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก” เธอเล่าว่าได้บอกปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ถูกกำลังที่เหนือกว่าบังคับ
อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้ง 3 คน ซึ่งปัจจุบันอายุ 14, 15 และ 16 ปี และไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ตามกฎหมาย ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ฝ่ายจำเลยอ้างว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเริ่มและยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์เอง
ปัจจุบัน เด็กชายวัย 15 และ 16 ปี กำลังถูกดำเนินคดีในศาล ส่วนเด็กชายคนที่สามซึ่งขณะเกิดเหตุมีอายุเพียง 12 ปี ปัจจุบัน 14 ปี ศาลวินิจฉัยว่า “สภาพจิตใจไม่พร้อมต่อการสู้คดี” คณะลูกขุนจึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาเพียงแค่ว่า “เขาได้กระทำการดังกล่าวจริงหรือไม่” แทนการพิจารณาความผิดตามกระบวนการปกติ
ขณะนี้คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นศาล และเป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมอังกฤษถึงปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนที่ทวีความรุนแรงขึ้น
