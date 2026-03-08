ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เอ็มม่า เบรย์ ผู้หญิงวัย 42 ปี ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการอดอาหารเพื่อปกป้องลูกจากความเจ็บปวดที่ต้องทนเห็นแม่ทรุดโทรมลงจากโรคร้าย

แพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (MND) เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2023 โรคนี้ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเรื่อยๆ จนขยับไม่ได้ อาการจะแย่ลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทางรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยมักมีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ยเพียง 18 เดือนถึง 3 ปีหลังทราบผล โรคนี้เป็นกลุ่มเดียวกับโรค ALS ที่เพิ่งพรากชีวิตนักแสดง เอริค เดน ไปเมื่อไม่นานมานี้

เอ็มม่ามีอาการปวดเกร็งที่มือเป็นสัญญาณเตือนแรก แพทย์ใช้เวลาถึงสามปีกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง เธอเล่าว่าวินาทีที่รู้ผล เธอร้องไห้ด้วยความสิ้นหวัง เพราะหากเป็นมะเร็งยังพอมีแนวทางรักษา แต่โรคนี้ไม่มีหนทางใดเลย

ในฐานะแม่ สิ่งที่เอ็มม่าเกลียดที่สุดเกี่ยวกับโรคนี้คือการที่มันค่อยๆ พรากเธอไปจากลูก เธอไม่อยากให้ลูกเห็นสภาพของตัวเองที่ย่ำแย่จนถึงขีดสุด เธอรับไม่ได้ที่เห็นลูกร้องไห้แต่ตัวเธอไม่สามารถเอื้อมมือไปกอดหรือเช็ดน้ำตาให้พวกเขาได้ เอ็มม่าจึงสัญญากับตัวเองว่าจะอยู่ดูความสำเร็จของลูกสาวที่เรียนจบมัธยมปลาย พร้อมกับมองดูลูกชายเติบโตขึ้นอีกนิดก่อนจะจากไป

เอ็มม่าเลือกเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์สิทธิการตายอย่างสงบในสหราชอาณาจักร เธอเรียกร้องให้การการุณยฆาตเป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ท้ายที่สุดเธอตัดสินใจหยุดรับประทานอาหารเพื่อจากไปก่อนที่อาการป่วยจะรุนแรงทวีคูณ

เอ็มม่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2025 ก่อนจากไป เธอทิ้งข้อความสุดท้ายถึงทุกคนว่า หากได้อ่านข้อความนี้ แสดงว่าเธอได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เธอขอให้ทุกคนจดจำเธอในมุมที่มีความสุข เต็มไปด้วยเสียงเพลงกับเสียงหัวเราะ แทนที่จะร้องไห้เสียใจ เธออยากให้ทุกคนออกไปปลูกต้นไม้ โทรหาเพื่อน ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือใช้เวลานั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน

เธอฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้ทุกคนมอบความรัก เวลา รวมถึงความอดทนให้แก่คนใกล้ชิด กอดคนที่รักให้แน่นขึ้น พร้อมแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผย

