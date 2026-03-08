นร.หญิงปล่อยโฮ ฝาก “หลวงปู่ทวด” ก่อนเข้าสอบสุดท้ายติดต่อไม่ได้
เข้าสอบก็ปวดหัวแล้วยังมาเจอแบบนี้ ! หยดน้ำตาอาบแก้มเด็กในสนามสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2569 เมื่อนักเรียนหญิงรายหนึ่งจำใจฝาก “สร้อยพระหลวงปู่ทวด” ของรักของหวงชิ้นสุดท้ายจากคุณตาไว้กับป้าแปลกหน้าซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่มาสอบด้วยกัน เหตุกลัวเข้าห้องสอบไม่ทันหลังทราบกฎเหล็ก สุดท้ายสอบเสร็จไร้การติดต่อ วอนขอคืน ระบุเป็นสมบัติล้ำค่าจากคุณตา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ “น้องเจน” (นามสมมติ) นักเรียนที่เดินทางมาสอบเข้า ม.4 พบกับอุปสรรคหน้าประตูสแกนโลหะ โดยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งทักว่าห้ามสวมสร้อยพระเข้าสนามสอบ ด้วยความลนลานและเกรงว่าจะวิ่งย้อนกลับไปฝากของที่จุดรับฝากไกลถึงฮอลล์ 5 ไม่ทันเวลา เธอจึงตัดสินใจถอด สร้อยเงินพร้อมพระหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เลี่ยมเงิน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่คุณตามอบให้ไว้กับคุณป้าแปลกหน้าคนดังกล่าว
แม้จะมีการฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อให้นัดรับคืนหลังสอบเสร็จ แต่เมื่อการสอบสิ้นสุดลง กลับไม่มีการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด ทำให้น้องเจนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถรักษาของสำคัญชิ้นเดียวที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กไว้ได้
ส่องกฎเหล็กเตรียมอุดมฯ เข้มงวดเพื่อกันทุจริตหรือตึงเกินไป?
ประเด็นนี้ลุกลามสู่ดราม่าในโลกออนไลน์ถึงความเข้มงวดของมาตรการสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสนามสอบปีนี้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ
ห้ามนำเข้า เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด, นาฬิกาดิจิทัล, สมาร์ทวอช (Smartwatch) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเขียนจำกัด อนุญาตเพียงดินสอ 2B, ยางลบ และปากกาเท่านั้น
จุดรับฝากที่ห่างไกล แม้จะมีจุดรับฝากของที่ฮอลล์ 5 แต่ด้วยจำนวนผู้เข้าสอบเกือบ 1.4 หมื่นคน ทำให้เด็กบางส่วนที่เตรียมตัวมาไม่ดีพอเกิดอาการ “ลน” จนต้องทิ้งสิ่งของหรือฝากไว้กับคนแปลกหน้า
เหตุการณ์นี้ทิ้งแง่คิดสำคัญไว้ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ ความพร้อมของตัวนักเรียน ที่ต้องศึกษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหน้างาน แต่อีกด้านคือ การจัดการของผู้จัดสอบที่ควรคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของทรัพย์สินเด็ก เช่น การจัดจุดรับฝากที่เข้าถึงง่าย หรือการสื่อสารที่ชัดเจนกว่าเดิม
ถึงตรงนี้ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตราและย้ำว่า หากเด็กคนไหนไม่มีเงินกลับบ้านจากการต้องทิ้งทรัพย์สินให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้ทันที.
ขอบคุณข้อมูล : Amarintv
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ
- นฤมล ดัน ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง ใช้สอบเข้า ม.1 และ ม.4 เทียบชั้นวิทย์-คณิต
- ม.1 ยิ้มออก รร.ดัง ประกาศยกเลิกสอบเข้า ให้ถือว่าผ่านหมดทุกคน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: