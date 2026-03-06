ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ประกาศสนับสนุน กองกำลังชาวเคิร์ดในอิรัก ให้บุกโจมตีอิหร่าน ลั่นต้องร่วมเลือกผู้นำใหม่แทน “คาเมเนอี”

สื่อต่างประเทศรายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สนับสนุนให้กองกำลังชาวเคิร์ดในอิรักโจมตีอิหร่าน ในขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแผ่ขยายวงกว้าง โดยอาเซอร์ไบจานเตือนว่าจะตอบโต้หลังตกเป็นเป้าหมายขีปนาวุธของอิหร่าน ด้านอิสราเอลระบุว่า ได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเตหะรานครั้งใหญ่ระลอกใหม่ ขณะที่เมืองต่างๆ ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียก็ถูกอิหร่านระดมยิงถล่มอีกครั้ง

สงครามที่ดำเนินมา 7 วันในขณะนี้ เห็นได้ว่าอิหร่านได้เล็งเป้าไปที่อิสราเอล กลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ไซปรัส ตุรกี และอาเซอร์ไบจาน รวมถึงลุกลามไปยังมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งศรีลังกา ซึ่งเรือดำน้ำสหรัฐฯ ได้จมเรือรบของกองทัพเรืออิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ มองถึงความเป็นไปได้ที่กองกำลังชาวเคิร์ดจะบุกเข้าไปในอิหร่านว่า “ผมคิดว่าเป็นเรื่องวิเศษมากที่พวกเขาอยากทำแบบนั้น ผมสนับสนุนเต็มที่” โดยแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า มีการโจมตีด้วยโดรนจากอิหร่าน 2 ระลอก พุ่งเป้าไปที่ค่ายพักของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในพื้นที่เคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดี

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดได้หารือกับสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะโจมตีกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านทางตะวันตกของประเทศอย่างไร

กลุ่มพันธมิตรชาวเคิร์ดที่มีฐานที่มั่นอยู่บริเวณชายแดนอิหร่าน-อิรัก ในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรัก ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเปิดฉากโจมตีดังกล่าว โดยหวังว่าจะทำให้กองทัพของประเทศอ่อนแอลง ในขณะที่สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังระดมทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธใส่เป้าหมายในอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ยังกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ ต้องมีบทบาทในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้นำอิหร่านคนต่อไป หลังจากที่การโจมตีทางอากาศได้สังหารผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เราจะต้องเป็นคนเลือกคนคนนั้นร่วมกับอิหร่าน เราต้องเป็นคนเลือกเขา” ทรัมป์กล่าว

ขณะที่ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ขยายเป้าหมายทางทหารในอิหร่าน แม้ว่าทรัมป์จะพูดถึงเรื่องการเลือกผู้นำคนใหม่ของประเทศก็ตาม “เราไม่มีการขยายเป้าหมายใดๆ เราทราบดีว่าเรากำลังพยายามบรรลุอะไร” เขากล่าว

ที่มา: Reuters

