ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 15:34 น.
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ
ภาพจาก : wat.chaiwat.org

เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ย้อนเส้นทางชีวิตจากพยาบาลวิชาชีพสู่ร่มกาสาวพัสตร์ หลังเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของสถานปฏิบัติธรรม

ครูบาชัยวัฒน์ เรียนจบปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2550 เขาทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพประมาณ 5 ปี ก่อนจะลาออกมาทำงานเป็นพนักงานขายและผู้บริหารสายเครื่องมือแพทย์ จนกระทั่งเปิดบริษัทของตนเอง เขาเคยบวชช่วงสั้น ๆ ก่อนแต่งงานในปี 2554 ต่อมาในปี 2561 เขาเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปทำงานด้านแพทย์ทางเลือกและเป็นหมอดู

ประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ กับเส้นทางการก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์สรุปปมข้อพิพาทพื้นที่ป่ารักษาใจ

ครูบาชัยวัฒน์ ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งในปี 2566 ปัจจุบันเขาบวชมาได้ประมาณ 2 พรรษา โดยเริ่มต้นบวชที่จังหวัดเลย ก่อนจะเดินทางมาจัดตั้งที่พักสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ก่อนหน้านี้ ครูบาชัยวัฒน์เคยยื่นเรื่องขอเปิดสำนักสงฆ์อย่างเป็นทางการ แต่หน่วยงานรัฐไม่อนุญาตเนื่องจากเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินรองรับ

คดีนี้เริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ วัดป่ารักษาใจ หรือ พุทธสถานรักษาใจนานาชาติ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ดิน สปก. ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่พบการนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่ หน่วยงานรัฐจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมประเมินว่ามีพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 136 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

ประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ กับเส้นทางการก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ภาพจาก : wat.chaiwat.org

สถานการณ์ล่าสุดของคดี

ปัจจุบันตำรวจกำลังตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการถือครองที่ดิน สปก. การเรี่ยไรเงิน และการเปิดขายที่พักในสถานปฏิบัติธรรม รวมถึงเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด

ทางฝั่งสถานปฏิบัติธรรมก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เช่นกัน มูลนิธิระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงป่าเสื่อมโทรม ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์ และทางสำนักกำลังทำเรื่องขอใช้ที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส่วนในวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจค้น ทนายความแจ้งว่า ครูบาชัยวัฒน์ ไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเพราะเดินทางไปรับกิจนิมนต์ที่จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ชี้แจง รุกที่ดิน
FB/ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา ทางเฟซบุ๊ก เพจ ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี ได้โพสต์ชี้แจงว่า

“ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า มูลนิธิครูบาชัยวัฒน์เพื่อสันติสุข ได้ดำเนินการประสานงานกับ สภาเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้สำหรับโครงการปลูกป่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูพื้นที่และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามแนวทางของภาครัฐ

ทั้งนี้ มูลนิธิได้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอน พร้อมทั้งยื่นเรื่องขอสำรวจพื้นที่ต่อ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัด สระบุรี เพื่อจัดทำโครงการปลูกป่าพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และได้มีการประชุมหารือกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และเคารพต่อกฎหมายทุกประการ โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ และก่อประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน”

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐ ประชาชนต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์ล่าสุดของคดี
FB/ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี

อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger

ข้อมูลจาก : https://wat.chaiwat.org, Thai PBS News, FB/ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

