วันหยุดสงกรานต์ 2569 หยุดยาว 5 วัน แนะสูตรลับพักยาว 9 วันรวด
เช็กวันหยุดสงกรานต์ 2569 ปีนี้หยุดยาว ๆ 5 วัน ใครวันลาเหลือจัดเลยสูตร 9 วันพักผ่อน พร้อมเผยคำทำนาย ‘นางรากษสเทวี’ ทำนายน้ำท่าแล้ง
เตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านหรือวางแผนเที่ยวกันได้เลย! เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ถือเป็นนาทีทองของคนทำงาน เพราะปฏิทินวันหยุดเป็นใจให้ได้พักผ่อนกันแบบยาว ๆ ปีนี้การันตีวันหยุดแน่ ๆ แล้ว 5 วันรวด แต่หากใครบริหารวันลาดี ๆ มีสิทธิ์ได้นอนตีพุงพักผ่อนยาวถึง 9 วันเต็ม
เช็กปฏิทินวันหยุดเมษายน 2569
เดือนเมษายนปีนี้ มีวันหยุดราชการสำคัญ ดังนี้
- วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 : วันจักรี
- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 : วันมหาสงกรานต์
- วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์
- วันพุธที่ 15 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์
เปิดสูตรลับลาอย่างไรได้หยุดยาว 9 วัน
สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไป ปีนี้จะได้หยุดยาวตามระเบียบ 5 วันเต็ม คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ยิงยาวไปจนถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 เมื่อรวมวันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
แต่หากใครที่วันลายังเหลือและอยากชาร์จแบตให้เต็มอิ่ม แนะนำให้ยื่นวันลาเพิ่ม 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน จะทำให้มีวันหยุดต่อไปถึงเสาร์-อาทิตย์ถัดไปทันที รวมเบ็ดเสร็จจะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2569 รวม 9 วันเต็ม!
เผยคำทำนาย นางสงกรานต์ 2569 ‘รากษสเทวี’
ล่าสุด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช 2569 ปีมะเมีย (เทวดาผู้หญิง ธาตุไฟ) อัฐศก จุลศักราช 1388 ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน โดย วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 เวลา 10 นาฬิกา 34 นาที 35 วินาที
ส่วนนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทรงนามว่า รากษสเทวี รากษสเทวี ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา เสวยโลหิตเป็นภักษาหาร พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จยืนเหนือหลังวราหะ (หมูป่า) เป็นพาหนะ
ปีนี้ต้องวางแผนเรื่องน้ำกันให้ดี เพราะเกณฑ์ธาราธิคุณตก ราศีเตโช (ธาตุไฟ) ซึ่งทำนายว่าปริมาณน้ำน้อย โดยมีนาคให้น้ำเพียง 3 ตัว
ทั้งนี้ พยากรณ์เรื่องฝน ในปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า แบ่งกระจายไปตามทิศต่าง ๆ ได้แก่ โลกมนุษย์ 50 ห่า มหาสมุทร 100 ห่า ป่าหิมพานต์ 150 ห่า และ เขาจักรวาล 200 ห่า
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC
