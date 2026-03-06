เศรษฐกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2569 หยุดยาว 5 วัน แนะสูตรลับพักยาว 9 วันรวด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 10:10 น.
84
วันหยุดสงกรานต์ 2569

เช็กวันหยุดสงกรานต์ 2569 ปีนี้หยุดยาว ๆ 5 วัน ใครวันลาเหลือจัดเลยสูตร 9 วันพักผ่อน พร้อมเผยคำทำนาย ‘นางรากษสเทวี’ ทำนายน้ำท่าแล้ง

เตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านหรือวางแผนเที่ยวกันได้เลย! เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ถือเป็นนาทีทองของคนทำงาน เพราะปฏิทินวันหยุดเป็นใจให้ได้พักผ่อนกันแบบยาว ๆ ปีนี้การันตีวันหยุดแน่ ๆ แล้ว 5 วันรวด แต่หากใครบริหารวันลาดี ๆ มีสิทธิ์ได้นอนตีพุงพักผ่อนยาวถึง 9 วันเต็ม

เช็กปฏิทินวันหยุดเมษายน 2569

เดือนเมษายนปีนี้ มีวันหยุดราชการสำคัญ ดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 : วันจักรี
  • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 : วันมหาสงกรานต์
  • วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์
  • วันพุธที่ 15 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์

เปิดสูตรลับลาอย่างไรได้หยุดยาว 9 วัน

สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไป ปีนี้จะได้หยุดยาวตามระเบียบ 5 วันเต็ม คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ยิงยาวไปจนถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 เมื่อรวมวันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

แต่หากใครที่วันลายังเหลือและอยากชาร์จแบตให้เต็มอิ่ม แนะนำให้ยื่นวันลาเพิ่ม 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน จะทำให้มีวันหยุดต่อไปถึงเสาร์-อาทิตย์ถัดไปทันที รวมเบ็ดเสร็จจะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2569 รวม 9 วันเต็ม!

สงกรานต์ปี 2569 ตรงกับปีมะเมีย

เผยคำทำนาย นางสงกรานต์ 2569 ‘รากษสเทวี’

ล่าสุด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช 2569 ปีมะเมีย (เทวดาผู้หญิง ธาตุไฟ) อัฐศก จุลศักราช 1388 ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน โดย วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 เวลา 10 นาฬิกา 34 นาที 35 วินาที

ส่วนนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทรงนามว่า รากษสเทวี รากษสเทวี ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา เสวยโลหิตเป็นภักษาหาร พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จยืนเหนือหลังวราหะ (หมูป่า) เป็นพาหนะ

ปีนี้ต้องวางแผนเรื่องน้ำกันให้ดี เพราะเกณฑ์ธาราธิคุณตก ราศีเตโช (ธาตุไฟ) ซึ่งทำนายว่าปริมาณน้ำน้อย โดยมีนาคให้น้ำเพียง 3 ตัว

ทั้งนี้ พยากรณ์เรื่องฝน ในปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า แบ่งกระจายไปตามทิศต่าง ๆ ได้แก่ โลกมนุษย์ 50 ห่า มหาสมุทร 100 ห่า ป่าหิมพานต์ 150 ห่า และ เขาจักรวาล 200 ห่า

นางสงกรานต์ประจำปี 2569 รากษสเทวี

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

