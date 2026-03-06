“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:49 น.
50
เพจดังท้า “ซีเค เจิง” โชว์สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ พร้อมกับจะไม่กล่าวถึงอีกต่อไป “ซีเค” งัดกรีนการ์ดสู้ตามคำท้า

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างจับตาสำหรับเพจ CSI LA ที่ได้มีการโพสต์ถึง “ซีเค เจิง” ซีอีโอ Fastwork โดยตั้งคำถามถึงสัญชาติอเมริกันที่เจ้าตัวเคยได้กล่าวอ้าง ซึ่งทางเพจได้เรียกร้องให้ ซีเค เจิง นำหลักฐานยืนยันการเป็นพลเมืองอเมริกันและการถือครองพาสปอร์ตสหรัฐฯ มาแสดงให้เห็น

จนกระทั่งเมื่อคืนของวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา เพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “เพราะคุณอ้าง “อเมริกา” บ่อยเหลือเกิน หาก CK สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้ว่า เคยมี Green Card และ ได้รับสัญชาติอเมริกันจริง ทางเพจ พร้อมขอโทษต่อสาธารณะทันที และจะ ไม่กล่าวถึง CK อีกต่อไป”

ภาพโพสต์ท้าทายจากเพจ CSI LA ถึง ซีเค เจิง
พร้อมกับระบุเพิ่มเติมว่า “เรื่องนี้สำคัญ เพราะ CK อ้างอิงอเมริกาอยู่ตลอดทั้งเรื่องประสบการณ์ ชีวิต และความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีหลักฐานสังคมก็ย่อมตั้งคำถามได้ว่า ตัวตนที่สร้างขึ้นมานั้น อยู่บนข้อเท็จจริง หรือเพียงคำกล่าวอ้าง”

ด้าน ซีเค ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายของตนเองในวัยเด็ก พร้อมกับโพสต์ภาพกรีนการ์ด (Green Card) ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และระบุข้อความว่า “ขอโทษกูด้วย ตอนนี้เลยนะ”

กรีนการ์ดที่ ซีเค เจิง นำมาโพสต์ตอบโต้
อย่างไรก็ตาม เพจ CSI LA ได้มมีการโพสต์ข้อความระบุว่า “ต้องเข้าใจก่อนว่า Green Card ≠ U.S. Citizen การถือ Green Card แค่หมายถึง “ผู้พำนักถาวร” ไม่ใช่ “พลเมืองอเมริกัน”ดังนั้นหากคุณอ้างว่าเคยได้อเมริกันพาสปอร์ตและทิ้งสัญชาติอเมริกันก็ต้องมีหลักฐานการ Naturalization” โดยได้ระบุข้อความตอบคอมเมนต์หนึ่งด้วยว่า “ถ้ามี 2 อย่างนี้ ผมจะรีบออกมาขอโทษเลย”

ข่าวล่าสุด

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

