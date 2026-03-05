ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ลูกชายคนนี้ขีดเส้นตายครึ่งเดือนต้องมีข้อเท็จจริงมาโชว์ ไม่อย่างนั้นต้องทำคลิปขอโทษออกสื่อทันที
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork ได้ออกมาเปิดโหมดบวกกลางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 จากกรณีที่ บังแจ็ค กับ CSI LA กล่าวหาว่าตนเองมีคดีอาญาติดตัวที่อเมริกา โดยคู่กรณีป้ายสีว่า ซีเค ไปลวนลามผู้หญิง หนีคดี และโกงเงินคนต่างชาติ แถมยังบอกว่า ซีเค หางานที่นั่นไม่ได้เลยต้องซมซานมาพึ่งใบบุญประเทศไทย
ตอนนี้เรื่องเริ่มเงียบไป ซีเค เลยขอปลุกกระแสกลับมาอีกรอบ โดย ซีเค ฝากบอกบรรดา FC ของทั้งคู่ให้ช่วยกันขุดหลักฐานมามัดตัวตนเองให้ดูหน่อย ให้เวลาพิสูจน์ความจริงอีก 15 วันเต็ม ๆ ถ้ายังยืนยันสิ่งที่พูดไม่ได้ ต้องรีบออกมาทำคลิปขอโทษด่วน
นอกจากนี้ ซีเค ยังรู้ทันว่าทั้งคู่ได้หนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการโดนคนอื่นฟ้อง แต่ก็หวังว่าคู่กรณีทั้งสองจะยังมีสิ่งที่เรียกว่ามารยาทติดตัวบ้าง
ซีเค ให้สัญญาทิ้งท้ายว่า “… ผมสัญญาว่าถ้าคุณขอโทษแล้ว ผมจะไม่โกรธ เพราะผมเป็นคนใจกว้าง แล้วถ้ากล่าวหาคนอื่นผิด แต่ตัวเองก็ยังไม่มีน้ำยาออกมาขอโทษคนอื่น ก็ได้โปรดอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นลูกผู้ชายเลยครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น
- ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.
- ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: