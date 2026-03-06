“บริทนีย์ สเปียร์” โดนจับเมาแล้วขับ เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนี้
บริทนีย์ สเปียร์ โดนจับเมาแล้วขับ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้จัดการยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า บริทนีย์ สเปียร์ นักร้องสาวคนดังถูกจับกุมข้อหาเมาแล้วขับ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21:28 น. เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลา 6:00 น. ในวันต่อมา
จากการพูดคุยกับผู้จัดการ บริทนีย์ สเปียร์ ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวว่าพฤติกรรมของนักร้องสาวเป็นเรื่องที่ร้ายและยกโทษให้ไม่ได้ บริทนีย์จะเดินหน้าในทางที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือกับกฎหมาย และหวังว่า นี่จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นในชีวิตของบริทนีย์มานานแล้ว หวังว่าเธอจะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เธอต้องการในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ซึ่งหลังจากนี้ศาลได้นัด บริทนีย์ สเปียร์ มาขึ้นศาลที่เมืองเวนทูรา ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักร้องสาวยังได้ลบบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวออกไปด้วย
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริทนีย์เจอข้อหาเมาแล้วขับ เพราะหากย้อนกลับไปในปี 2550 เธอเคยเผชิญข้อหาลหุโทษ 4 ข้อหา หลังถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุ ชนแล้วหนี กับรถที่จอดอยู่คันหนึ่งในนครลอสแอนเจลิส อย่างไรก็ตาม ข้อหาดังกล่าวถูกยกเลิกในเวลาต่อมา หลังจากสเปียร์สได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถคันดังกล่าว
