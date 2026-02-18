“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO
เพชร กรุณพล โต้ชาวเน็ต เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ พร้อมแนบหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะคลุมผ้า หลังโดนกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO
นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมเปิดบิลติดตั้งแอร์ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องการเอาผ้ามาคลุมโต๊ะทำงาน ขณะพาสื่อชมชั้น 4 ตึกอนาคตใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งปฏิบัติการไอโอของพรรคประชาชน
โดยนายกรุณพล ระบุว่า “จากข้อสงสัยเรื่อง io พรรคส้มชั้น 4 แม้จะมีการอธิบายพร้อมคลิปประกอบจากรายการต่างๆว่าเป็นพื้นที่ทำงานปกติ แต่ก็ยังมีคำถามถึงเหตุใดจึงมีการคลุมผ้าใบ ต้องการปกปิดสิ่งใดหรือไม่ จึงขอนำใบเสนอราคาในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งชั้น และรูปเครื่องปรับอากาศที่เตรียมติดตั้ง ที่วางไว้อยู่หน้าอาคารจอดรถของพรรคเป็นหลักฐานในการชี้แจง รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด ในขณะที่ช่างแอร์เริ่มคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นที่จะเกิดขึ้นจากการติดตั้งและยังมีภาพจากสำนักข่าวที่ขึ้นไปพิสูจน์และเปิดผ้าใบดูของบนโต๊ะทำงาน
จากข้อพิสูจน์ที่ได้นำเสนอ หากท่านใดยังมีข้อสงสัยยินดีชี้แจงทุกกรณี แต่เราไม่สามารถเปิดชื่อบริษัทผู้รับเหมาได้เพราะเกรงผลกระทบจากความเกลียดชังทางการเมืองของบางท่านที่ไม่สามารถแยกแยะการทำมาหากินกับความชอบทางการเมืองได้ และเข้าใจดีหากบางท่านยังติดใจและเชื่อว่ามีการทำ io เราไม่สามารถบังคับใครให้เชื่อในข้อเท็จจริงได้ ได้เพียงหวังว่าการรับรู้ข่าวสารควรใช้เหตุผลและข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน ไม่ใช่การเห็นแล้วตัดสินใจเชื่อทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลของทุกท่านที่จะส่งต่อๆกันไปเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด รวมถึงข้อมูลที่ผมได้ชี้แจงนี้ด้วยครับ”
ทั้งนี้จากบิลในนายกรุณพลโพสต์นั้น พบว่าราคาค่าบริการอยู่ที่ราว 510,000 บาท
