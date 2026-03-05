บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 17:28 น.
54
นักร้องดัง "บอย สมภพ" ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

บอย สมภพ กลับมารับงานแล้ว พร้อมประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังรักษาภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งหายดีแล้ว

ก่อนหน้านี้ทำแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างหนัก เมื่อ บอย สมภพ โภคกุล นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน เนื่องจากปวดท้องอย่างรุนแรง แพทย์แจ้งว่าเป็น ภาวะไส้เคลื่อนบริเวณแผลผ่าตัดเดิม (จากการรักษามะเร็ง) ทำให้ต้องหยุดพักงานเพื่อรักษาถึง 2 สัปดาห์

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

ล่าสุด บอย สมภพ รักษาตัวและพักฟื้นจนหายดีแล้ว และกลับมาทำเพลงได้เหมือนเดิม ก่อนจะประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก (WORLD TOUR) เพื่อได้เดินทางไปส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนคลับกันแบบใกล้ชิด โดยจะปิดจบการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ประเทศไทย ในส่วนของรายละเอียดอย่างเป็นทางการยังต้องรอทางต้นสังกัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนเพลงทุกมุมโลกที่รอคอยการมาถึงของนักร้องดังที่พวกเขารัก

“𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝒀 𝑨𝑳𝑩𝑼𝑴 ส่งต่อ 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝒀 𝑻𝑶𝑼𝑹 บอย สมภพ ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก

จากความสำเร็จ ของบทเพลงใน “𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝒀 𝑨𝑳𝑩𝑼𝑴” บอย สมภพ ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ทั่วโลกรอนาน ประกาศลุยคอนเสิร์ต WORLD TOUR ครั้งแรกกับ ”𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝒀 𝑻𝑶𝑼𝑹“ ต่อเลยทันที โดยตลอดปี 2026 นี้ บอย สมภพ จะเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, เม็กซิโก, บราซิล และเพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้ ซึ่งประเทศสุดท้ายที่จะปิดจบทัวร์ครั้งนี้ คือ ประเทศไทย อย่างแน่นอน แฟนๆชาวไทย รอติดตามประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้เลย”

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น-2 นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น-1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

