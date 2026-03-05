ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโล สลัดไขมัน โรคหายเกลี้ยง ร่างทอง หล่อระดับพระเอก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 17:59 น.
51
หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโลกรัม

เปิดสูตรลดน้ำหนัก หนุ่มออฟฟิศหายไป 23 กก. ใน 2 ปี เปลี่ยนร่างพังโรครุมเร้า ไขมันพอกตับ-ความดันโลหิตสูง สู่หุ่นเฟิร์มหน้าหล่อ เผยเคล็ดลับความสำเร็จวินัยและความอดทน

การลุกขึ้นมาลดน้ำหนักอาจดูเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน แต่สำหรับ ผี ตงฮุย หนุ่มวัย 27 ปี จากเมืองหลินอี๋ มณฑลซานตง พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจากพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่เคยหนักถึง 93 กิโลกรัม เดินไม่กี่ก้าวก็หอบ ซ้ำเป็นโรคไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูง รูปร่างในวันนี้แทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนมีร่างกายแข็งแรงขึ้น แถมใบหน้าหล่อเหลาจนหลายคนแห่ชม

ตงฮุยเล่าว่าจุดเปลี่ยนสำคัญ คือ ช่วงที่เขากำลังเตรียมตัวแต่งงาน ตอนที่มองกระจกแล้วเห็นตัวเองเริ่มสุขภาพเริ่มแย่ลงจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา แม้คนรอบข้างจะสบประมาทว่าทำไม่ได้

เขาเป็นพนักงานออฟฟิศเลยไม่สะดวกออกไปวิ่งจึงลือกกระโดดเชือกเป็นหลัก ทำต่อเนื่องครั้งละ 30 นาที (กระโดด 50 ครั้งสลับพัก) ทำติดต่อกัน 3 วันพัก 1 วัน เพื่อไม่ให้ร่างกายล้าเกินไป รวมทั้งซื้อดัมเบลมาฝึกเองที่บ้านตามคลิปวิดีโอ เน้นฝึกวันละส่วน ส่วนละ 30 นาที โดยไม่ใช้เทรนเนอร์หรือเข้ายิม

ช่วงแรกเขาไม่ทานผลไม้ ขนม น้ำหวาน และชานม เริ่มต้นที่มื้อเช้าเน้นสารอาหารครบถ้วนจากโอ๊ตมีล นม ไข่ และผัก ส่วนกลางวันจะกินอาหารแคลอรีต่ำในปริมาณที่พอดี เช่น ข้าวหน้าไก่ ปิดท้ายด้วยอาหารเย็น ต้องกินให้เสร็จก่อน 17.00 น. เน้นโปรตีนจากน่องไก่ แตงกวา และมะเขือเทศ

แม้จะงานยุ่งแค่ไหน ตงฮุยจะหาเวลาประมาณ 30 นาทีในช่วงที่ว่างจากการทำงานมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เคยขาด

ปัจจุบันน้ำหนักของเขาคงที่ประมาณ 70 กิโลกรัม ผลตรวจร่างกายระบุว่าโรคไขมันพอกตับหายไปแล้ว และความดันโลหิตกลับมาเป็นปกติ เขากล่าวทิ้งท้ายว่า “ไม่มีทางลัดสำหรับการลดความอ้วน หัวใจสำคัญคือความอดทนและวินัย ถ้ารู้สึกหิวให้กัดฟันสู้กับใจตัวเองแล้วมันจะผ่านไปได้”

ข้อมูลจาก : news.qq

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโล สลัดไขมัน โรคหายเกลี้ยง ร่างทอง หล่อระดับพระเอก

49 วินาที ที่แล้ว
เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน ถูกแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่อุ้ม ฆ่าทรมานหั่นศพ ข่าวต่างประเทศ

เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน แก๊งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่ ฆ่าทรมานหั่นศพ

16 นาที ที่แล้ว
คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

57 นาที ที่แล้ว
ส่องวาร์ป &quot;เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย&quot; แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล ที่ทำหนุ่มๆ ใจละลาย ข่าวต่างประเทศ

ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล กับดีกรีที่ไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ไลฟ์สไตล์

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย บันเทิง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน เศรษฐกิจ

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เหน็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี-ผลาญภาษีจัดงานเท่ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง &quot;บอย สมภพ&quot; ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน บุกถล่ม ถล่มฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 17:59 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button