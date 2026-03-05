ทหารหนุ่ม 19 ยิงเมีย 24 ดับคาเตียงรพ. หลังเพิ่งคลอดลูก
สามีวัย 19 ปียิงภรรยาวัย 24 ปีเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตามที่โรงพยาบาล เพียงไม่นานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดลูกคนแรก
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นายไคแนท เทอร์รี จูเนียร์ วัย 19 ปี ใช้ปืนยิงนางสาวพรีเชียส จอห์นสัน ภรรยาวัย 24 ปี ก่อนยิงตัวเองภายในโรงพยาบาล Baptist Health Brookwood เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยจอห์นสันเพิ่งคลอดลูก แต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าอยู่ในห้องด้วยหรือไม่ขณะเกิดเหตุ
แม่ของฝ่ายชายให้ข้อมูลว่า ทั้งคู่มีปัญหาชีวิตคู่กันบ้างก่อนถึงกำหนดคลอด แต่เธอไม่คิดว่าลูกชายจะใช้ความรุนแรง เธอบอกด้วยว่าลูกชายผ่านการฝึกกับกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (Army National Guard) ก่อนจะแต่งงานกับจอห์นสัน นอกจากนี้ ฝ่ายหญิงไม่อยากให้ครอบครัวของฝ่ายชายมาที่โรงพยาบาลในวันคลอดลูก และไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงมาที่โรงพยาบาลหรือไม่
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สั่งล็อกดาวน์โรงพยาบาลหลายชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะยกเลิกคำสั่งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีภัยคุกคามต่อผู้ป่วยหรือพนักงานแล้ว ตำรวจเมืองโฮมวูด สรุปรูปคดีว่าเป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายจากปัญหาครอบครัว
แดนน์ ฮาวเวิร์ด ประธานสมาคมโรงพยาบาลรัฐแอละแบมา ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่ไม่เคยเจอมาก่อนตลอด 30 ปีที่เธอทำงานมา ทางโรงพยาบาลจะปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดโดยนำบทเรียนจากรายงานประเมินหลังการปฏิบัติงานมาใช้
เมื่อ 3 เดือนก่อน เพิ่งเกิดเหตุคล้ายกันในเมืองที่ห่างออกไป 6 ไมล์ เมื่อสามียิงผู้สื่อข่าวกีฬาซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตก่อนยิงตัวตายตาม ลูกชายวัย 3 ขวบของพวกเขาปลอดภัยดีและเป็นคนพาปู่ไปพบร่างของพ่อแม่
