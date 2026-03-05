ข่าวต่างประเทศ

ทหารหนุ่ม 19 ยิงเมีย 24 ดับคาเตียงรพ. หลังเพิ่งคลอดลูก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 23:27 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:36 น.
50

สามีวัย 19 ปียิงภรรยาวัย 24 ปีเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตามที่โรงพยาบาล เพียงไม่นานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดลูกคนแรก

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นายไคแนท เทอร์รี จูเนียร์ วัย 19 ปี ใช้ปืนยิงนางสาวพรีเชียส จอห์นสัน ภรรยาวัย 24 ปี ก่อนยิงตัวเองภายในโรงพยาบาล Baptist Health Brookwood เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยจอห์นสันเพิ่งคลอดลูก แต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าอยู่ในห้องด้วยหรือไม่ขณะเกิดเหตุ

แม่ของฝ่ายชายให้ข้อมูลว่า ทั้งคู่มีปัญหาชีวิตคู่กันบ้างก่อนถึงกำหนดคลอด แต่เธอไม่คิดว่าลูกชายจะใช้ความรุนแรง เธอบอกด้วยว่าลูกชายผ่านการฝึกกับกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (Army National Guard) ก่อนจะแต่งงานกับจอห์นสัน นอกจากนี้ ฝ่ายหญิงไม่อยากให้ครอบครัวของฝ่ายชายมาที่โรงพยาบาลในวันคลอดลูก และไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงมาที่โรงพยาบาลหรือไม่

สามีวัย 19 ปียิงภรรยาวัย 24 ปีเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตามที่โรงพยาบาล เพียงไม่นานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดลูกคนแรก

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สั่งล็อกดาวน์โรงพยาบาลหลายชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะยกเลิกคำสั่งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีภัยคุกคามต่อผู้ป่วยหรือพนักงานแล้ว ตำรวจเมืองโฮมวูด สรุปรูปคดีว่าเป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายจากปัญหาครอบครัว

แดนน์ ฮาวเวิร์ด ประธานสมาคมโรงพยาบาลรัฐแอละแบมา ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่ไม่เคยเจอมาก่อนตลอด 30 ปีที่เธอทำงานมา ทางโรงพยาบาลจะปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดโดยนำบทเรียนจากรายงานประเมินหลังการปฏิบัติงานมาใช้

เมื่อ 3 เดือนก่อน เพิ่งเกิดเหตุคล้ายกันในเมืองที่ห่างออกไป 6 ไมล์ เมื่อสามียิงผู้สื่อข่าวกีฬาซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตก่อนยิงตัวตายตาม ลูกชายวัย 3 ขวบของพวกเขาปลอดภัยดีและเป็นคนพาปู่ไปพบร่างของพ่อแม่

สามีวัย 19 ปียิงภรรยาวัย 24 ปีเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตามที่โรงพยาบาล เพียงไม่นานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดลูกคนแรก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ทหารหนุ่ม 19 ยิงเมีย 24 ดับคาเตียงรพ. หลังเพิ่งคลอดลูก

20 วินาที ที่แล้ว
หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโล สลัดไขมัน โรคหายเกลี้ยง ร่างทอง หล่อระดับพระเอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน ถูกแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่อุ้ม ฆ่าทรมานหั่นศพ ข่าวต่างประเทศ

เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน แก๊งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่ ฆ่าทรมานหั่นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องวาร์ป &quot;เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย&quot; แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล ที่ทำหนุ่มๆ ใจละลาย ข่าวต่างประเทศ

ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล กับดีกรีที่ไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ไลฟ์สไตล์

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย บันเทิง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน เศรษฐกิจ

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เหน็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี-ผลาญภาษีจัดงานเท่ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง &quot;บอย สมภพ&quot; ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน บุกถล่ม ถล่มฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 23:27 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:36 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button