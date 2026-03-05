ข่าวต่างประเทศ

เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน แก๊งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่ ฆ่าทรมานหั่นศพ

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 18:00 น.
50
เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน ถูกแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่อุ้ม ฆ่าทรมานหั่นศพ

คดีสะเทือนขวัญ พบชิ้นส่วนศพที่บาหลี คาดเป็นลูกชายมหาเศรษฐียูเครนหลังแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่ล้มเหลว

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พบชิ้นส่วนศีรษะและอวัยวะมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของลูกชายนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวยูเครนที่หายตัวไป คาดว่าเกิดจากการลักพาตัว ทรมาน และฆาตกรรมหั่นศพ หลังจากการเรียกค่าไถ่ไม่สำเร็จ

ก่อนหน้านี้ กลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์หลายคันขับประกบและลักพาตัวนาย Igor Komarov นักท่องเที่ยวชาวยูเครนวัย 28 ปี ขณะที่เขากำลังขี่สกู๊ตเตอร์ในย่านจิมบารัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในช่วงเวลานั้น ผู้ตายเดินทางมาเที่ยวกับแฟนสาวชื่อ Yea Mishalova ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเกือบ 200,000 คน หลายฝ่ายคาดเดาว่า โพสต์ภาพคู่ฉลองวันวาเลนไทน์ของแฟนสาว อาจเป็นเบาะแสที่ทำให้กลุ่มคนร้ายรู้ตำแหน่งของผู้ตายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ต่อมามีคลิปวิดีโอปรากฏบนแอปพลิเคชัน Telegram ช่อง MASH เผยให้เห็นสภาพของนาย Komarov ที่มีรอยฟกช้ำดำเขียวที่ตาทั้งสองข้าง

ในคลิป นาย Komarov ร้องขอให้พ่อของเขาจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐคืนให้กับกลุ่มคนร้าย ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมชาวยูเครน เขายังระบุในคลิปด้วยว่าคนร้ายตัดแขนขาของเขาไปแล้ว ขาของเขาหัก และโดนชกที่ซี่โครง พร้อมอ้อนวอนให้ครอบครัวรีบจ่ายเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว

สำหรับประวัติครอบครัว ผู้ตายเป็นลูกชายของนาย Oleksandr “Narik” Petrovsky ผู้ทรงอิทธิพลจากเมืองดนิโปร ที่มีสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจ การเมืองระดับสูง และอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรใต้ดิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยสัญญาณ GPS จากรถเช่าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ ไปจนถึงวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในเมืองทาบานัน ภายในวิลล่าไม่มีคนอยู่ แต่ตำรวจพบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าของเหยื่อ รวมถึงคราบเลือดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชยืนยันว่าตรงกับคราบเลือดในรถเช่า

ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์หลายชิ้น ประกอบด้วย ศีรษะ ขาขวา ชิ้นส่วนหน้าอก ต้นขา และอวัยวะภายใน บริเวณปากแม่น้ำ Wos ซึ่งอยู่ห่างจากวิลล่าในเมืองทาบานันไปประมาณ 19 ไมล์

ผลการวิเคราะห์ทางนิติเวชเบื้องต้นชี้ว่า ผู้เสียชีวิตตายมาแล้วประมาณ 3 วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบศพ แพทย์ชันสูตรระบุว่า รอยสักบนชิ้นส่วนศพที่พบตรงกับรอยสักเฉพาะตัวของนาย Komarov บางส่วน และลักษณะของกะโหลกศีรษะก็บ่งชี้ว่าเป็นชายชาวคอเคเชียน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรอผลการตรวจ DNA ของครอบครัวเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการ

ล่าสุด ตำรวจเข้าจับกุมชายชาวต่างชาติหนึ่งราย (ชื่อย่อ CH) ซึ่งเป็นผู้ใช้พาสปอร์ตปลอมในการเช่ารถยนต์ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ยังต้องการตัวผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก 6 ราย (ชื่อย่อ RM, BK, AS, VN, SM และ DH) เพื่อมาสอบปากคำ

คนร้าย 4 คนหลบหนีออกจากเกาะบาหลีผ่านทางสนามบินนานาชาติไปแล้ว ส่วนอีก 2 คนเชื่อว่ายังซ่อนตัวอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 คนถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่ต้องการตัวของทางการอินโดนีเซีย และถูกตำรวจสากล ออกหมายแดงเพื่อประสานงานจับกุมทั่วโลกแล้ว

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน Meyka ประเมินว่า คดีนี้อาจส่งผลกระทบต่อความกังวลด้านความปลอดภัยในการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวออสเตรเลีย ซึ่งอาจนำไปสู่การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์หรือยกเลิกการเดินทางในช่วงสั้นๆ ได้

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

