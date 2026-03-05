5 ราศีช่วงนี้ดวงเดินทางพุ่งปรี๊ด ไปไหนก็เฮง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ปลอดภัยตลอดทริป
5 ราศีกราฟดวงเดินทางขาขึ้น หยิบกระเป๋าออกจากบ้านช่วงนี้มีแต่โชคลาภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลัง เดินทางใกล้ไกลราบรื่นไร้อุปสรรค
ใครที่มีแพลนจะเก็บกระเป๋าออกไปแตะขอบฟ้า หรือต้องเดินทางไปติดต่องานต่างจังหวัดช่วงนี้ เตรียมยิ้มรับทรัพย์ได้เลยครับ! เพราะจังหวะดวงดาวในวันนี้ขยับเขยื้อนเข้าสู่ตำแหน่งมงคล ส่งเสริมเรื่องการเคลื่อนที่และการเดินทางโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทไหน พลังงานบวกจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นเรื่องราบรื่น แถมยังมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยติดปลายนวมกลับมาจากการเดินทางครั้งนี้ด้วย
ราศีพฤษภ
ช่วงนี้ดวงชีพจรลงเท้าแรงมากครับ แต่เป็นการเดินทางที่นำพาความสำเร็จมาให้ หากต้องไปเจรจางานต่างถิ่นจะได้รับความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษ เดินทางไปไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือ
ราศีกรกฎ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวทำงานหนักมากครับในช่วงนี้ ท่านจะคอยคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุหรือเหตุติดขัดเล็กน้อยบนท้องถนน สบายใจได้ตลอดเส้นทาง
ราศีกันย์
ใครที่ชอบเดินทางสายมู ไปไหว้พระขอพรช่วงนี้จะปังเป็นพิเศษ ดวงเปิดให้ได้รับพลังงานดี ๆ กลับมาเต็มกระเป๋า ทริปนี้จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังใจมากขึ้นครับ
ราศีพิจิก
ดวงเดินทางไปทำงานโดดเด่นที่สุดครับ มีเกณฑ์ได้โชคจากคนแปลกหน้าหรือคนต่างถิ่น การเดินทางไกลจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องความเครียดสะสมได้ดีมาก
ราศีกุมภ์
จะได้รับข่าวดีจากการเดินทางแบบปุบปับ เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีทริปด่วน หรือได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งที่นั่นจะมีโอกาสดี ๆ หรือช่องทางทำเงินใหม่ ๆ รอคุณอยู่ครับ
คำแนะนำส่งท้าย
ถึงแม้ดวงจะเปิดทางให้เดินทางปลอดภัย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “สติ” และ “ความไม่ประมาท” ก่อนออกเดินทางแนะนำให้สวดคาถาชินบัญชรบทสั้น หรือกราบลาพระหน้ารถเพื่อความเป็นสิริมงคล และหากเห็นคนเดือดร้อนระหว่างทางแล้วพอช่วยได้ ให้ลองแบ่งปันน้ำใจดูครับ บารมีจากการเป็นผู้ให้จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณแข็งแกร่งและแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางตลอดปีนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก
- 3 ราศี ดวงการลงทุนโดดเด่น! หุ้นขึ้นทองพุ่ง เก็งกำไรอะไรก็ได้ผลตอบแทนเกินคาด
- 4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: