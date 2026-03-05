ดูดวง

5 ราศีช่วงนี้ดวงเดินทางพุ่งปรี๊ด ไปไหนก็เฮง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ปลอดภัยตลอดทริป

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:02 น.
50
ดูดวงวันนี้ 6 3 69

5 ราศีกราฟดวงเดินทางขาขึ้น หยิบกระเป๋าออกจากบ้านช่วงนี้มีแต่โชคลาภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลัง เดินทางใกล้ไกลราบรื่นไร้อุปสรรค

ใครที่มีแพลนจะเก็บกระเป๋าออกไปแตะขอบฟ้า หรือต้องเดินทางไปติดต่องานต่างจังหวัดช่วงนี้ เตรียมยิ้มรับทรัพย์ได้เลยครับ! เพราะจังหวะดวงดาวในวันนี้ขยับเขยื้อนเข้าสู่ตำแหน่งมงคล ส่งเสริมเรื่องการเคลื่อนที่และการเดินทางโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทไหน พลังงานบวกจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นเรื่องราบรื่น แถมยังมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยติดปลายนวมกลับมาจากการเดินทางครั้งนี้ด้วย

ราศีพฤษภ

ช่วงนี้ดวงชีพจรลงเท้าแรงมากครับ แต่เป็นการเดินทางที่นำพาความสำเร็จมาให้ หากต้องไปเจรจางานต่างถิ่นจะได้รับความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษ เดินทางไปไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือ

ราศีกรกฎ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวทำงานหนักมากครับในช่วงนี้ ท่านจะคอยคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุหรือเหตุติดขัดเล็กน้อยบนท้องถนน สบายใจได้ตลอดเส้นทาง

ราศีกันย์

ใครที่ชอบเดินทางสายมู ไปไหว้พระขอพรช่วงนี้จะปังเป็นพิเศษ ดวงเปิดให้ได้รับพลังงานดี ๆ กลับมาเต็มกระเป๋า ทริปนี้จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังใจมากขึ้นครับ

ราศีพิจิก

ดวงเดินทางไปทำงานโดดเด่นที่สุดครับ มีเกณฑ์ได้โชคจากคนแปลกหน้าหรือคนต่างถิ่น การเดินทางไกลจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องความเครียดสะสมได้ดีมาก

ราศีกุมภ์

จะได้รับข่าวดีจากการเดินทางแบบปุบปับ เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีทริปด่วน หรือได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งที่นั่นจะมีโอกาสดี ๆ หรือช่องทางทำเงินใหม่ ๆ รอคุณอยู่ครับ

คำแนะนำส่งท้าย

ถึงแม้ดวงจะเปิดทางให้เดินทางปลอดภัย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “สติ” และ “ความไม่ประมาท” ก่อนออกเดินทางแนะนำให้สวดคาถาชินบัญชรบทสั้น หรือกราบลาพระหน้ารถเพื่อความเป็นสิริมงคล และหากเห็นคนเดือดร้อนระหว่างทางแล้วพอช่วยได้ ให้ลองแบ่งปันน้ำใจดูครับ บารมีจากการเป็นผู้ให้จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณแข็งแกร่งและแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางตลอดปีนี้

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

