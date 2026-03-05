จบดราม่า เด็กกตัญญูช่วยครอบครัวขายไข่เจียว ไม่ถือเป็นการใช้แรงงานเด็ก
จบดราม่า เด็กกตัญญูช่วยครอบครัวขายไข่เจียวในตลาด ไม่ถือเป็นการใช้แรงงานเด็ก ย้ำเจ้าของร้านคำนึงถึงสุขภาพและการเรียนหนังสือเด็กด้วย
จากกรณีที่พี่สาวและน้าสาวของเด็กชายอายุ 12 ปี ขายไข่เจียวบุฟเฟ่ต์ในตลาดแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี จนดึก เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังจากที่มีลูกค้าเข้าร้องเรียนว่าร้านแห่งนี้ใช้แรงงานเด็ก จนทำให้เด็กชายคนดังกล่าวเครียด พร้อมยืนยันว่าเด็กชายคนดังกล่าวนั้นอาสาอยากจะช่วยตอบแทนพระคุณ เพราะเป็นคนดูแลส่งเรียนหนังสือ หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กชายคนดังกล่าวแยกทางกันนั้น
ล่าสุด ส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.อุดรธานี เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า ประเด็นดราม่าเด็กชายไปช่วยน้าขายไข่เจียวบุฟเฟต์ เรื่องนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ม.ค.69 แจ้งว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และให้ทำงานเกิน 4 ทุ่ม
”ผมได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯ สายตรวจแรงงานไปตรวจสอบที่ร้านทันที เจ้าหน้าที่เราลงไปตามอำนาจหน้าที่ ดูแลเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานเด็ก พบเจ้าของร้าน หลานเจ้าของร้าน แฟนของหลานและเด็กชาย
จากการพูดคุยทราบว่า เขาเป็นเครือญาติกันเป็นการทำธุรกิจครอบครัวไม่มีสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือนายจ้างและลูกจ้าง ทราบว่าเด็กไม่ใช้หลานโดยตรงของเจ้าของร้าน เป็นน้องชายของแฟนของหลานสะใภ้ เราจึงต้องตรวจสอบให้ความชัดเจน โดยลงไป 3 รอบ ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้ว เจ้าของร้านดูแลเด็กเป็นอย่างดี ทั้งส่งเสียเรียนหนังสือ อุปการะแม้เด็กจะไม่ใช่หลานแท้ๆ เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการใช้แรงงานจริงแต่ไม่หนัก แต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าเด็กทำงานถึง 5 ทุ่ม ไม่เหมาะกับสุขภาพของเด็ก ”
ส.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่า จึงแนะนำและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กให้เจ้าของร้าน ต้องคำนึงสุขภาพของเด็กด้วย หากพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้การเรียนหนังสือไม่เต็มที่ และสุ่มเสียงกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้ เป็นสิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจ อยากให้ระมัดระวังสักนิดนึ่ง
ตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำสำนวนเรื่องร้องเรียนทั้ง 3 ครั้งที่ลงไปมาสรุปประเด็น เบื้องต้นทราบว่า ไม่พบการใช้แรงงานเด็กที่ต่ำกว่า 15 ปี และ 2 คือไม่พบการใช้แรงงานเด็กเกินกว่าเหตุ จากนี้ไปจะนำเสนอต่อนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผวจ.อุดรธานี ต่อไป
