กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก
กรุงเทพมหานคร เผยวันนี้ 4 มี.ค. 69 ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์เตือนภัย กำชับกลุ่มเสี่ยงเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ หวั่นกระทบสุขภาพ-เสี่ยงโรคลมร้อน
เตรียมรับมือกับอากาศร้อนจัดในพื้นที่กทม. เพจ กรุงเทพมหานคร แจ้งค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งอยู่ในระดับที่ร่างกายจะรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิจริง (Feel like) จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เตือนให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดแรงที่สุดของวัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
เกณฑ์การแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนในวันนี้ (4 มีนาคม 2569) อยู่ที่ระดับเตือนภัย (33.0 – 41.9 °C) แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ลดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. สำหรับกลุ่มเสี่ยงหากเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าร่างกายจะรับได้ อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ มีผื่น บวมแดง ตะคริว และที่อันตรายที่สุดคือ โรคลมร้อน (Heat Stroke)
ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?
กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนสูง ได้แก่
- เด็กเล็ก (0-5 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
- หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว
- ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่ต้องทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงนักท่องเที่ยว
เกณฑ์การแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน ข้อแนะนำปฏิบัติตน
ดัชนีความร้อน(c) 27.0-32.9
- เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสาร การเตือนภัยความร้อน
- กลุ่มเสี่ยง : ดื่มมนํ้าสะอาดบ่อย ๆ
ดัชนีความร้อน(c) 33.0-41.9
- เตือนภัย ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00-15.00 น.
- กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ดัชนีความร้อน(c) 42.0-51.9
- อันตราย สังเกตอาการตนเอง
- กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ดัชนีความร้อน(c) >52
- อันตรายมาก งดท่ากิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและความร้อนได้ผ่านเว็บไซต์ airbkk.com หรือแอปพลิเคชัน AirBKK ได้ตลอดทั้งวันครับ
