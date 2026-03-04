ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 13:46 น.
กรุงเทพมหานคร เผยวันนี้ 4 มี.ค. 69 ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์เตือนภัย กำชับกลุ่มเสี่ยงเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ หวั่นกระทบสุขภาพ-เสี่ยงโรคลมร้อน

เตรียมรับมือกับอากาศร้อนจัดในพื้นที่กทม. เพจ กรุงเทพมหานคร แจ้งค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งอยู่ในระดับที่ร่างกายจะรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิจริง (Feel like) จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เตือนให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดแรงที่สุดของวัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

เกณฑ์การแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนในวันนี้ (4 มีนาคม 2569) อยู่ที่ระดับเตือนภัย (33.0 – 41.9 °C) แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ลดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. สำหรับกลุ่มเสี่ยงหากเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าร่างกายจะรับได้ อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ มีผื่น บวมแดง ตะคริว และที่อันตรายที่สุดคือ โรคลมร้อน (Heat Stroke)

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?

กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนสูง ได้แก่

  • เด็กเล็ก (0-5 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
  • หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว
  • ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
  • ผู้ที่ต้องทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงนักท่องเที่ยว

เกณฑ์การแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน ข้อแนะนำปฏิบัติตน

ดัชนีความร้อน(c) 27.0-32.9

  • เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสาร การเตือนภัยความร้อน
  • กลุ่มเสี่ยง : ดื่มมนํ้าสะอาดบ่อย ๆ

ดัชนีความร้อน(c) 33.0-41.9

  • เตือนภัย ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00-15.00 น.
  • กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ดัชนีความร้อน(c) 42.0-51.9

  • อันตราย สังเกตอาการตนเอง
  • กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ดัชนีความร้อน(c) >52

  • อันตรายมาก งดท่ากิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและความร้อนได้ผ่านเว็บไซต์ airbkk.com หรือแอปพลิเคชัน AirBKK ได้ตลอดทั้งวันครับ

กรุงเทพ เตือน ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 4 มีนาคม 2569
ภาพจาก Facebook : กรุงเทพมหานคร

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

