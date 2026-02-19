ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้
ปู กนกวรรณ ย้อนวันใจสลาย ทุ่มดูแล เด๋อ ดอกสะเดา อดีตสามีป่วยติดเตียงจนร่างกายพัง ก่อนช็อกเจอโลกอีกใบซุกไว้ 29 ปีโผล่เฝ้าไข้ สงสัย ที่ผ่านมาเป็นคู่ชีวิตหรือแค่ม้าใช้
วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของเด๋อแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของ เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็งและตาค้าง ต้องรีบพาส่งห้องฉุกเฉินด่วน เนื่องจากก่อนหน้านี้เด๋อป่วยและต้องรักษาตัวจากโรคสโตรก (หลอดเลือดสมอง) ต่อเนื่อง ขณะที่ ปู กนกวรรณ อดีตภรรยาตลกรุ่นใหญ่ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงมรสุมลูกใหญ่ หลังเผชิญความจริงเจ็บปวด อดีตคนรักแอบซ่อนโลกอีกใบไว้นานถึง 29 ปี
ปู กนกวรรณ เปิดใจในรายการ Club Friday Show เล่าถึงความลำบากในการดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเธอเอง ตนเองรับหน้าที่ดูแลเด๋อที่ป่วยสโตรกซ้ำสอง ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและเจาะคอ คอยเช็ดตัวและดูแลเรื่องขับถ่ายจนตัวเองปวดหลังและไหล่ และตัดพ้อว่าไม่เคยมีใครถามว่าเธอเหนื่อยไหม หรือเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไร พร้อมตั้งคำถามว่า “ที่ผ่านมาเขาเห็นเราเป็นคู่ชีวิต หรือแค่ม้าใช้”
จากนั้นเล่าย้อนไปถึงวินาทีแตกหัก เธอเดินทางไปเยี่ยมเด๋อที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย แต่กลับพบผู้หญิงอีกคนที่เด๋อซุกไว้ถึง 29 ปีมาเฝ้า ทำให้ตนช็อกและทำอะไรไม่ถูก ฝั่งผู้หญิงอีกคนก็บอกกับปูว่า “ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะ ไม่โกรธกันแล้วเนอะ แก่ ๆ กันแล้ว” เมื่อได้ยินดังนั้นจึงโทรศัพท์ไปเล่าให้ลูกสาวฟังทันที ซึ่งลูกสาวก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี ปู กนกวรรณ ตัดสินใจบอกลากับเด๋อว่า “คุณทำอะไรกับปูไว้คุณรู้อยู่แก่ใจนะ ให้คุณหายเร็ว ๆ แต่ปูไปแล้วนะ”
ก่อนหน้านี้ เธอเคยออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจว่า พี่น้องในวงการทราบเรื่องนี้กันหมดแล้ว เธอพร้อมยอมรับความจริงและถือว่าหมดบุญต่อกันเพียงเท่านี้ และกำลังดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศ พร้อมบอกเล่าว่าในช่วงเวลาที่ดิ่งที่สุด เธอเปิดฟังเสียงของพี่อ้อย-พี่ฉอด เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจจนตัดสินใจมาเล่าความจริงทั้งหมดในรายการ
แฟนคลับสามารถรอฟังบทสัมภาษณ์ของ ปู กนกวรรณ ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน31 และดูย้อนหลังทาง YouTube : CHANGE2561
