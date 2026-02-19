บันเทิง

ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 17:25 น.
153
ปู กนกวรรณ เปิดใจรู้โลกอีกใบ เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพจาก Youtube : CHANGE2561

ปู กนกวรรณ ย้อนวันใจสลาย ทุ่มดูแล เด๋อ ดอกสะเดา อดีตสามีป่วยติดเตียงจนร่างกายพัง ก่อนช็อกเจอโลกอีกใบซุกไว้ 29 ปีโผล่เฝ้าไข้ สงสัย ที่ผ่านมาเป็นคู่ชีวิตหรือแค่ม้าใช้

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของเด๋อแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของ เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็งและตาค้าง ต้องรีบพาส่งห้องฉุกเฉินด่วน เนื่องจากก่อนหน้านี้เด๋อป่วยและต้องรักษาตัวจากโรคสโตรก (หลอดเลือดสมอง) ต่อเนื่อง ขณะที่ ปู กนกวรรณ อดีตภรรยาตลกรุ่นใหญ่ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงมรสุมลูกใหญ่ หลังเผชิญความจริงเจ็บปวด อดีตคนรักแอบซ่อนโลกอีกใบไว้นานถึง 29 ปี

ปู กนกวรรณ เปิดใจในรายการ Club Friday Show เล่าถึงความลำบากในการดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเธอเอง ตนเองรับหน้าที่ดูแลเด๋อที่ป่วยสโตรกซ้ำสอง ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและเจาะคอ คอยเช็ดตัวและดูแลเรื่องขับถ่ายจนตัวเองปวดหลังและไหล่ และตัดพ้อว่าไม่เคยมีใครถามว่าเธอเหนื่อยไหม หรือเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไร พร้อมตั้งคำถามว่า “ที่ผ่านมาเขาเห็นเราเป็นคู่ชีวิต หรือแค่ม้าใช้”

จากนั้นเล่าย้อนไปถึงวินาทีแตกหัก เธอเดินทางไปเยี่ยมเด๋อที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย แต่กลับพบผู้หญิงอีกคนที่เด๋อซุกไว้ถึง 29 ปีมาเฝ้า ทำให้ตนช็อกและทำอะไรไม่ถูก ฝั่งผู้หญิงอีกคนก็บอกกับปูว่า “ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะ ไม่โกรธกันแล้วเนอะ แก่ ๆ กันแล้ว” เมื่อได้ยินดังนั้นจึงโทรศัพท์ไปเล่าให้ลูกสาวฟังทันที ซึ่งลูกสาวก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ปู กนกวรรณ ตัดสินใจบอกลากับเด๋อว่า “คุณทำอะไรกับปูไว้คุณรู้อยู่แก่ใจนะ ให้คุณหายเร็ว ๆ แต่ปูไปแล้วนะ”

ก่อนหน้านี้ เธอเคยออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจว่า พี่น้องในวงการทราบเรื่องนี้กันหมดแล้ว เธอพร้อมยอมรับความจริงและถือว่าหมดบุญต่อกันเพียงเท่านี้ และกำลังดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศ พร้อมบอกเล่าว่าในช่วงเวลาที่ดิ่งที่สุด เธอเปิดฟังเสียงของพี่อ้อย-พี่ฉอด เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจจนตัดสินใจมาเล่าความจริงทั้งหมดในรายการ

แฟนคลับสามารถรอฟังบทสัมภาษณ์ของ ปู กนกวรรณ ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน31 และดูย้อนหลังทาง YouTube : CHANGE2561

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19

25 วินาที ที่แล้ว
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ ข่าวต่างประเทศ

ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

30 นาที ที่แล้ว
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้ ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ Gen Z โฟกัสการนอนและทำงานมากกว่ามีเซ็กซ์ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยวัยรุ่น GEN Z มีเซ็กส์น้อยลง ครองตัวเป็นโสด ติดโซเชียล เพราะสาเหตุนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสภาพห้องขัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2569 สมาคมค้าทองคำเตรียมประกาศราคาครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 21 รูปพรรณขายออก 74,500 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ตำรวจจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โยงคดีฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจบุกจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ตรงวันเกิด 66 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด” ข่าว

รถถัง บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เปิดใจรู้โลกอีกใบ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก บันเทิง

เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ตำนานตลกคาเฟ่ หลังลูกสาวนำส่งห้องฉุกเฉินกะทันหัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธิษะณา&quot; เผยสาเหตุวิจารณ์ พรรคประชาชน ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้ ข่าวการเมือง

“ธิษะณา” เผยสาเหตุวิจารณ์ ปชน. ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ห้ามทำตามเทรนด์สไบใส่ยีนส์ อ้างไทยขโมยไปลดคุณค่า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 17:25 น.
153
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates

เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ

ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button