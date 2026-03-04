ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย “สองราคา” แยกราคาชาวต่างชาติ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น
ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย สองราคา แยกราคาชาวต่างชาติและประชาชน แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น เตรียมเสนอขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อไป
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม สำนักข่าว เคียวโด รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น เสนอใช้แนวคิด “สองราคา” คิดราคาต่างกันระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว โดยทางรัฐบาลจะปล่อยให้สถานที่เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะตั้งราคาต่างกันอย่างไร โดยวัดจากปัจจัยต่างๆ
ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว คาดว่าจะขอให้คณะผู้เชี่ยวชาญหารือในรายละเอียดและขอความคิดเห็นถึงแนวทางนโยบายดังกล่าวต่อไป
สำหรับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำลังพยายามผลักดันการท่องเที่ยวขาเข้าให้เติบโตมากยิ่งขึ้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยยอดรวมทะลุ 40 ล้านคนเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ความแออัด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
ตามข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สถานประกอบการต่าง ๆ ใช้วิธีการกำหนดราคาที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น อาจให้ส่วนลดแก่ประชาชนในท้องถิ่นหรืออนุญาตให้เด็กเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
