แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย
ตี๋ลี่เร่อปา ติดอยู่ที่ดูไบ 3 วันจนพลาดงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีส หลังพิษสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านทำเที่ยวบินถูกยกเลิก แฟนคลับถล่มยับทีมงานปมไม่จองตั๋วบินตรง ขณะที่ต้นสังกัดยันนางเอกดังปลอดภัยดี
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ซุปตาร์สาวชาวจีนอย่าง ตี๋ลี่เร่อปา (Dilraba Dilmurat) พลาดงานแฟชั่นโชว์ครั้งสำคัญอย่าง Dior Fall/Winter 2026 ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากไปไม่สามารถบินมาถึงที่หมายทันเวลา
ทางทีมงานของตี๋ลี่เร่อปาได้ออกแถลงการณ์ด่วนในช่วงกลางดึก ขอโทษทั้งทางแบรนด์และแฟนคลับ ระบุว่า เธอเตรียมตัวมาอย่างดีและตั้งตารองานนี้มาก แต่เนื่องจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงปารีสได้ตามกำหนดการ
มีรายงานว่าตี๋ลี่เร่อปาเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งต้องไปต่อเครื่องที่ดูไบ ระหว่างนั้นเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า 90% ข้อมูลระบุว่าเธอต้องติดค้างอยู่ที่นั่นนานถึง 3 วัน ขณะที่ทีมงานบางส่วนกลับเดินทางถึงปารีสได้ตามปกติเพราะใช้เที่ยวบินตรง
แถลงการณ์ย้ำว่าขณะนี้ตี๋ลี่เร่อปาปลอดภัยดี ซึ่งเธอกับทีมงานกำลังดูแลกันอย่างใกล้ชิด แม้จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเหตุสุดวิสัยคืออะไร แต่สื่อหลายสำนักชี้ชัดว่าเป็นผลกระทบจากสงครามที่ทำให้การจราจรทางอากาศหยุดชะงัก
แฟนคลับตั้งคำถามอย่างหนักว่า ทำไมทีมงานถึงไม่จองเที่ยวบินตรงให้นางเอกสาวเหมือนกับคนอื่น ๆ ในทีมและปล่อยให้เธอต้องเผชิญสถานการณ์อันตรายในช่วงที่เกิดสงครามเช่นนี้ ขณะที่แฟน ๆ บางส่วนจะเข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทางต้นสังกัดออกมาชี้แจงเรื่องการวางแผนการเดินทางและความปลอดภัยของศิลปินให้ชัดเจนกว่านี้
