ดราม่าเดือด คนแห่เติมน้ำมันเกลี้ยง โวยเห็นแก่ตัว ล่าสุดคนพื้นที่เฉลยสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 10:25 น.
102
หนุ่มเดินทางไกลตัดพ้อรอคิวเติมน้ำมันนับชั่วโมง

ดราม่าปั๊มจันทบุรี คนเดินทางไกลโวยคนพื้นที่เห็นแก่ตัวตุนน้ำมันจนเกลี้ยง ทำเดือดร้อนหนัก ทั้งที่รัฐยันน้ำมันสำรองพอใช้ ชาวสวนแจงชัดจำเป็นต้องใส่แกลลอนไปเติมเครื่องจักรดูแลสวน

ประชาชนหลายคนตื่นตระหนกกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบถึงราคาน้ำมันในไทย เพจดัง Drama-addict แชร์ภาพคนจอดรถต่อแถวรอเติมน้ำมันกันยาวเหยียดจนเกิดเป็นดราม่าระหว่างคนเดินทางไกลกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีที่น้ำมันดีเซลถึงขั้นเกลี้ยงปั๊ม

Drama-addict แชร์เรื่องราวของชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ระบายความในใจว่าต้องรอคิวนานนับชั่วโมงแต่สุดท้ายน้ำมันดีเซลหมด โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีคนนำแกลลอนมาขนน้ำมันกักตุนไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้คนที่จำเป็นต้องเดินทางไกลเดือดร้อนหนัก

“จ่าครับ ผมมาเติมน้ำมันรอคิวเป็นชั่วโมง น้ำมันดีเซลหมด พอดีมาทำงานจันทบุรีตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เดินทางกลับกรุงเทพ น้ำมันดีเซลหมดครับ เพราะคนกักตุนเยอะ เอาแกลลอนมาใส่น้ำมันกัน แล้วรถยนต์ไม่ได้เติมเลย แบบนี้เดือดร้อนกันนะครับ อย่าเห็นแก่ตัวกันก่อนครับ ให้คนเดินทางไกลเติมก่อนนะครับ”

คนตื่นตระหนกสงครามแห่เติมน้ำมัน
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

จากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นต่าง ๆ นานา บางส่วนมองว่าไม่ควรกักตุนของในยามที่วิกฤติเช่นนี้ เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลออกมาประกาศแล้วว่ามีน้ำมันสำรองใช้ประมาณ 60 วัน และมีการประกาศตรึงราคาไว้ก่อน 15 วัน เพื่อชะลอผลกระทบจากสถานการณ์โลก

“ผมงงพวกที่กักตุนกะเอาไว้ขายตอนขาดตลาดหรือป่าว หรือ ไม่มั่นใจที่รัฐบาลบอกจะไม่ขาดตลาด”

“แตกตื่นกันเฉยคนไทย แห่ไปเติมกันยังกับน้ำมันจะหมดโลก เขาก็บอกอยู่ว่ามีสำรองถึง 60 วัน รัฐบาลก็ประกาศตรึงราคาไปก่อน 15 วัน แต่ก็ยังแตกตื่นกัน ทีนี้คนที่จำเป็นจริงๆเดือดร้อนหาเติมไม่ได้”

ขณะที่คนในพื้นที่ได้ออกมาโต้กลับและอธิบายสาเหตุที่ต้องใช้แกลลอนมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเนื่องจากชาวเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้ ฝั่งชาวสวนแจงว่าการซื้อน้ำมันใส่แกลลอนเป็นเรื่องปกติ เพราะต้องนำไปใช้กับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งไม่สามารถยกเครื่องจักรมาเติมที่ปั๊มได้

เกษตรกรย้ำว่าช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกลูก จำเป็นต้องใช้น้ำมันปั่นไฟเพื่อสูบน้ำมารดสวนทุเรียน ไม่ใช่การกักตุนเพื่อเก็งกำไร แต่เป็นการทำเพื่อรักษาอาชีพ

“คนจันท์เค้าต้องใช้น้ำมันในการทำการเกษตรค่ะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา ปั๊มน้ำ ต้องใช้น้ำมันค่ะ”

“ที่สวนก็ต้องใช้ปั่นไฟเอาน้ำมารดสวนทุเรียนค่ะ กำลังออกดอก ออกลูกเลยค่ะ จำเป็นจริงๆค่ะ พวกเรา ทำสวนทำไร่ ไม่ได้ใส่แกลอนมากักตุนกันนะคะ”

“จ่าครับ ซื้อน้ำมันใส่แกลลอน เป็นเรื่องปกติของเมืองจันท์ เมืองคนทำเกษตรครับ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์การเกษตรหลัก ๆ ต้องใช้น้ำมันครับ จะให้ยกไปเติมที่ปั๊มก็กระไรอยู่ แค่สถานการณ์ข่าวตอนนี้ ทำให้คนจันท์ตื่นตระหนก หรือ ตระหนัก? ก็อาจจะเติมมากกว่าปกตินิดนึง”

“ลองมองอีกมุมครับ ชาวสวนเค้าเอาถังมาใส่เพื่อไปเติมเครื่องสูบน้ำกันครับสวนนึง ๆ ใช้ไม่น้อย ซื้อ ๆใส่ถังไป ใช้กันได้ไม่กี่วันครับ และ อีกหลาย ๆ ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเครื่องจักร รถแบคโฮเอย เครื่องจักร ต่าง ๆ ก็ต้องเอาถังมาซื้อเพื่อเติมเครื่องจักรครับ ไหนจะภาคประมง ทุก ๆ คนไม่อยากแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น *ช่วงเช้าวันนี้มี น้ำมันค่ายหนึ่งขึ้นเกือบ 5 บาท อยู่กันไม่ติดเลยครับ สำหรับผู้ที่ต้องใช้ดีเซลทุกวัน ภาครัฐก็ไม่ออกมาประกาศให้ชัดเจน…วันนี้พาลูกเมียไปทำบุญกว่าจะได้เติมน้ำมันเกือบค่ำ

ปล.คนในพื้นที่ครับอยากให้ภาครัฐจัดการให้ชัดเจนไม่ใช้อยู่ ๆ ผู้ค้าขึ้นมาตูมเดียวก็โกลาหนแบบนี้ กว่าจะมีสัญญาณจากภาครัฐก็จะค่ำแล้ว”

“เป็นปกติของจันทบุรีฤดูกาลนี้ ตัดหญ้า พ่นยา ปั้มน้ำ ล้วนต้องใช้น้ำมัน เค้าซื้อใส่ถังกันเป็นปกติ มันแค่ไม่ปกติตรงที่มาพร้อมๆกัน ถ้าในสถานการณ์ปกติก็ซื้อใส่แกลลอนใช้ในสวนกันอยู่แล้ว

ชาวเน็ตเมนต์คนตื่นตระหนกแห่เติมน้ำมัน-3
ภาพจาก Facebook : Drama-addict
ชาวเน็ตเมนต์คนตื่นตระหนกแห่เติมน้ำมัน-2
ภาพจาก Facebook : Drama-addict
ชาวเน็ตเมนต์คนตื่นตระหนกแห่เติมน้ำมัน
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

