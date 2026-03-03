ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มฟิวเซฟขนานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 นี้ เผยดีเซลขยับขึ้นรุนแรงที่สุดถึง 4.20 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มแก๊สโซฮอล์ไม่น้อยหน้าปรับขึ้น 1.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มพรีเมียม วี-พาวเวอร์ ยังตรึงราคาเดิม
กลายเป็นเช้าที่แสนหดหู่ของคนใช้รถ โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนราคาแนะนำขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการทั่วประเทศ โดยการปรับขึ้นราคาสุดโหดในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
ดีเซลฟิวเซฟ พุ่งแรงแซงทุกโค้ง 4.20 บาท!
ไฮไลต์สำคัญของการปรับราคาครั้งนี้อยู่ที่กลุ่มน้ำมันดีเซล ซึ่ง เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล (Shell FuelSave Diesel) ปรับราคาสูงขึ้นถึง 4.20 บาทต่อลิตร ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการขนส่งและผู้ใช้รถกระบะหรือรถเครื่องยนต์ดีเซลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แก๊สโซฮอล์ยกแผง บวกเพิ่ม 1.50 บาท
ในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ตระกูลฟิวเซฟ มีการปรับขึ้นราคาเท่ากันทุกประเภทที่ 1.50 บาทต่อลิตร ครอบคลุมตั้งแต่น้ำมัน
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95
วี-พาวเวอร์ เกรดพรีเมียม ยังรอด! ตรึงราคาเดิม
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดด้วยน้ำมันเกรดพรีเมียมตระกูล เชลล์ วี-พาวเวอร์ (Shell V-Power) ทั้งในส่วนของ วี-พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 และ วี-พาวเวอร์ ดีเซล ในประกาศรอบนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะจำหน่ายในราคาเดิมหน้าสถานีบริการต่อไป.
