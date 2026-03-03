การเงินเศรษฐกิจ

ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 08:53 น.
174
ลดราคาน้ำมัน 2568
ลดราคาน้ำมัน 2568

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มฟิวเซฟขนานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 นี้ เผยดีเซลขยับขึ้นรุนแรงที่สุดถึง 4.20 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มแก๊สโซฮอล์ไม่น้อยหน้าปรับขึ้น 1.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มพรีเมียม วี-พาวเวอร์ ยังตรึงราคาเดิม

กลายเป็นเช้าที่แสนหดหู่ของคนใช้รถ โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนราคาแนะนำขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการทั่วประเทศ โดยการปรับขึ้นราคาสุดโหดในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ดีเซลฟิวเซฟ พุ่งแรงแซงทุกโค้ง 4.20 บาท!

ไฮไลต์สำคัญของการปรับราคาครั้งนี้อยู่ที่กลุ่มน้ำมันดีเซล ซึ่ง เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล (Shell FuelSave Diesel) ปรับราคาสูงขึ้นถึง 4.20 บาทต่อลิตร ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการขนส่งและผู้ใช้รถกระบะหรือรถเครื่องยนต์ดีเซลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพ @Shell
ภาพ @Shell

แก๊สโซฮอล์ยกแผง บวกเพิ่ม 1.50 บาท

ในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ตระกูลฟิวเซฟ มีการปรับขึ้นราคาเท่ากันทุกประเภทที่ 1.50 บาทต่อลิตร ครอบคลุมตั้งแต่น้ำมัน

  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95

วี-พาวเวอร์ เกรดพรีเมียม ยังรอด! ตรึงราคาเดิม

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดด้วยน้ำมันเกรดพรีเมียมตระกูล เชลล์ วี-พาวเวอร์ (Shell V-Power) ทั้งในส่วนของ วี-พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 และ วี-พาวเวอร์ ดีเซล ในประกาศรอบนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะจำหน่ายในราคาเดิมหน้าสถานีบริการต่อไป.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไลฟ์สไตล์

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

22 วินาที ที่แล้ว
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

15 นาที ที่แล้ว
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ ข่าวต่างประเทศ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

56 นาที ที่แล้ว
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อาลัย ทหารหนุ่มอนาคตไกล เสียชีวิตกะทันหัน พ่อโพสต์เศร้า “หลับให้สบายนะลูก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ ข่าวกีฬา

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน ข่าวกีฬา

สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี ข่าวกีฬา

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69 หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP ข่าว

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม &quot;ราส ทานูรา&quot; ซาอุฯ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19 ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 08:53 น.
174
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
Back to top button