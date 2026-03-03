ดูดวง

4 ราศีดวงพุ่งแรง รับทรัพย์ก้อนโตจากการเดินทาง เตรียมรับโชค คนใกล้ตัวพารวย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:57 น.
85
ดูดวงวันนี้ 4 3 69

4 ราศีชะตาเปลี่ยน พลิกฟื้นดวงการเงินด้วยคอนเนกชันและมิตรภาพใหม่ เตรียมรับโชคลาภจากการเดินทางไกลและการประสานงานที่นำพาความสำเร็จมาให้เกินคาด

สายมูเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากดวงดาว! ช่วงนี้อิทธิพลของกลุ่มดาวนำโชคโคจรส่งผลดีต่อมิตรภาพและสายสัมพันธ์เป็นพิเศษ ใครที่รู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ทำอะไรก็ติดขัด ลองขยับตัวออกเดินทางหรือทักทายคนใหม่ ๆ ดูบ้าง เพราะ “โชคลาภ” งวดนี้ไม่ได้มาจากการนั่งรออยู่ทีบ้าน แต่วิ่งเข้าหาคุณผ่านคำแนะนำและโอกาสจากคอนเนกชันที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแบบไม่ทันตั้งตัว

1. ราศีเมษ

โชคใหญ่จะมาจาก “คนแดนไกล” หรือการเดินทางไปติดต่องานในที่ที่ไม่คุ้นเคย มีเกณฑ์เจอผู้ใหญ่เอ็นดู ยื่นโอกาสทองให้แบบปุ๊บปั๊บจนตั้งตัวไม่ทัน

2. ราศีกรกฎ

คอนเนกชันเก่า ๆ จะกลับมาให้คุณ ใครที่เคยร่วมงานกันมาจะนำข่าวดีเรื่องช่องทางทำเงินใหม่ ๆ มาบอก มีเกณฑ์ได้โชคจากมิตรภาพที่เหนียวแน่น

3. ราศีกันย์

ดวงนารีอุปถัมภ์โดดเด่นมาก หากต้องประสานงานกับผู้หญิงจะราบรื่นเป็นพิเศษ และอาจได้โชคจากการเดินทางไปไหว้พระหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้

4. ราศีธนู

เป็นราศีที่ดวงเดินทางแล้วรวยของจริง! ยิ่งชีพจรลงเท้า เงินยิ่งเดินสะพัด มีโอกาสเจอ “เทวดาเดินดิน” หรือคนแปลกหน้าเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

คำแนะนำส่งท้าย

ดวงเปิดให้แล้วแต่ “ใจ” ต้องเปิดด้วยนะครับ ช่วงนี้แนะนำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ ใครทักมาอย่าเพิ่งนิ่งเฉย เพราะโอกาสมักมาในรูปแบบของบทสนทนาธรรมดา ๆ หากมีเวลาหาโอกาสไปทำบุญถวายน้ำดื่มหรือร่วมสมทบทุนค่าน้ำไฟวัด จะช่วยเสริมให้การเจรจาและการเดินทางราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตอิหร่าน โพสต์ภาพหลุมศพ ฝัง 160 ศพ เหตุขีปนาวุธตกใส่โรงเรียน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน

41 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงพุ่งแรง รับทรัพย์ก้อนโตจากการเดินทาง เตรียมรับโชค คนใกล้ตัวพารวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีลุงเปี๊ยก อัยการยกเลิกข้อกล่าวหา ผู้กำกับการตำรวจนครบาลอรัญประเทศ ข่าวอาชญากรรม

สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.อรัญประเทศ” คดีถุงดำคลุมหัว “ลุงเปี๊ยก” ดีเอสไอเห็นพ้อง-ชี้พยานหลักฐานไม่ถึงสั่งการ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วินาทีระทึก! นักบินเผยภาพ “ขีปนาวุธ” อิหร่านพุ่งผ่านหน้า ขณะบินสูง 3 หมื่นฟุต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเบิกทางชีวิตที่นักบินสหรัฐพกติดตัวในอิหร่านคืออะไร ข่าว

“ใบเบิกทางชีวิต” ยุทธโธปกรณ์ชิ้นสุดท้าย หลังเหตุ F-15E ถูกยิงตกในอิหร่าน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาสินค้าในประเทศไทยลดลง 750 บาท หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงถึง 42 รายการเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 3 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งลง 600 รูปพรรณขายออก 80,450 บาท

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
การโจมตีแบบสายฟ้าแลบด้วย AI สหรัฐฯ และอิสราเอลใช้ &quot;คล็อด&quot; โค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

สงคราม AI พ่นพิษ สหรัฐใช้ “Claude” ถล่มอิหร่าน หวั่นลดบทบาทมนุษย์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผัวเฒ่าวัย 62 ขับกระบะพุ่งชนวงเหล้าเมีย 34 เจ็บสาหัส 2 ราย ปัดหึงกิ๊กตำรวจ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิยบุตร ปลดพันธะพรรคส้ม ข่าวการเมือง

เหตุผล “ปิยบุตร” ประกาศปลดพันธะพรรคส้ม คืนสถานะปัญญาชนอิสระ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ข่าว

แผ่นดินไหว 6.1 เขย่าเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย รับรู้แรงสั่น-ยันไร้สึนามิ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไลฟ์สไตล์

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ ข่าวต่างประเทศ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อาลัย ทหารหนุ่มอนาคตไกล เสียชีวิตกะทันหัน พ่อโพสต์เศร้า “หลับให้สบายนะลูก”

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ ข่าวกีฬา

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน ข่าวกีฬา

สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

1 วัน ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

1 วัน ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

1 วัน ที่แล้ว
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

1 วัน ที่แล้ว
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

2 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:57 น.
85
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

สถานทูตอิหร่าน โพสต์ภาพหลุมศพ ฝัง 160 ศพ เหตุขีปนาวุธตกใส่โรงเรียน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

“อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
คดีลุงเปี๊ยก อัยการยกเลิกข้อกล่าวหา ผู้กำกับการตำรวจนครบาลอรัญประเทศ

สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.อรัญประเทศ” คดีถุงดำคลุมหัว “ลุงเปี๊ยก” ดีเอสไอเห็นพ้อง-ชี้พยานหลักฐานไม่ถึงสั่งการ

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
Back to top button