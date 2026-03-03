4 ราศีดวงพุ่งแรง รับทรัพย์ก้อนโตจากการเดินทาง เตรียมรับโชค คนใกล้ตัวพารวย
4 ราศีชะตาเปลี่ยน พลิกฟื้นดวงการเงินด้วยคอนเนกชันและมิตรภาพใหม่ เตรียมรับโชคลาภจากการเดินทางไกลและการประสานงานที่นำพาความสำเร็จมาให้เกินคาด
สายมูเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากดวงดาว! ช่วงนี้อิทธิพลของกลุ่มดาวนำโชคโคจรส่งผลดีต่อมิตรภาพและสายสัมพันธ์เป็นพิเศษ ใครที่รู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ทำอะไรก็ติดขัด ลองขยับตัวออกเดินทางหรือทักทายคนใหม่ ๆ ดูบ้าง เพราะ “โชคลาภ” งวดนี้ไม่ได้มาจากการนั่งรออยู่ทีบ้าน แต่วิ่งเข้าหาคุณผ่านคำแนะนำและโอกาสจากคอนเนกชันที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแบบไม่ทันตั้งตัว
1. ราศีเมษ
โชคใหญ่จะมาจาก “คนแดนไกล” หรือการเดินทางไปติดต่องานในที่ที่ไม่คุ้นเคย มีเกณฑ์เจอผู้ใหญ่เอ็นดู ยื่นโอกาสทองให้แบบปุ๊บปั๊บจนตั้งตัวไม่ทัน
2. ราศีกรกฎ
คอนเนกชันเก่า ๆ จะกลับมาให้คุณ ใครที่เคยร่วมงานกันมาจะนำข่าวดีเรื่องช่องทางทำเงินใหม่ ๆ มาบอก มีเกณฑ์ได้โชคจากมิตรภาพที่เหนียวแน่น
3. ราศีกันย์
ดวงนารีอุปถัมภ์โดดเด่นมาก หากต้องประสานงานกับผู้หญิงจะราบรื่นเป็นพิเศษ และอาจได้โชคจากการเดินทางไปไหว้พระหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้
4. ราศีธนู
เป็นราศีที่ดวงเดินทางแล้วรวยของจริง! ยิ่งชีพจรลงเท้า เงินยิ่งเดินสะพัด มีโอกาสเจอ “เทวดาเดินดิน” หรือคนแปลกหน้าเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้
คำแนะนำส่งท้าย
ดวงเปิดให้แล้วแต่ “ใจ” ต้องเปิดด้วยนะครับ ช่วงนี้แนะนำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ ใครทักมาอย่าเพิ่งนิ่งเฉย เพราะโอกาสมักมาในรูปแบบของบทสนทนาธรรมดา ๆ หากมีเวลาหาโอกาสไปทำบุญถวายน้ำดื่มหรือร่วมสมทบทุนค่าน้ำไฟวัด จะช่วยเสริมให้การเจรจาและการเดินทางราบรื่นยิ่งขึ้น
