สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม
ตะวันออกกลางวิกฤตถึงขีดสุด! การโจมตีทางอากาศในจังหวัดฟาร์สของอิหร่าน ส่งผลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเสียชีวิตทันที 20 ราย หลังยิมเนเซียมถูกถล่มพินาศ ขณะที่มหาสงครามครั้งนี้ลามทำลายระบบโลจิสติกส์กีฬาโลก ทั้งการเลื่อนแมตช์หยุดโลกไปจนถึงการขนส่งของ Formula 1 และ MotoGP ที่จอดสนิทจากเหตุปิดน่านฟ้า
รายงานจากสถานีโทรทัศน์ Al Mayadeen ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดเหตุสลดขึ้นที่เมืองลาเมิร์ด (Lamerd) ทางตอนใต้ของอิหร่าน เมื่อขีปนาวุธพุ่งเป้าถล่มยิมเนเซียมแห่งหนึ่ง ส่งผลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่กำลังฝึกซ้อมอยู่เสียชีวิตทันที 20 ราย
เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีขนานใหญ่โดยสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งสภากาชาดอิหร่านระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 200 ราย และบาดเจ็บเกือบ 750 คน นอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่าสลดใจว่ามีขีปนาวุธโทมาฮอว์กตกใส่โรงเรียนประถมหญิงล้วนทางตอนใต้ ทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตมากกว่า 100 ราย
คนดังติดค้างยกเลิกรายการสดกะทันหัน
ความวุ่นวายไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบ แต่ลามไปถึงสื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ โดยแกรม ซูเนสส์ อดีตตำนานลิเวอร์พูล โพสต์คลิปวิดีโอขณะติดค้างอยู่ที่สนามบินอาบูดาบี พร้อมเล่านาทีระทึกที่ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจากการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นขีปนาวุธ
ช่องกีฬาอย่างบีอิน สปอร์ตส (beIN Sports) ต้องย้ายฐานการจัดรายการสดจากกาตาร์ไปลอนดอนทันที หลังจาก Richard Keys ผู้ประกาศชื่อดังต้องทิ้งรายการกลางคันเนื่องจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
กีฬาโลกโดมิโน่ล้ม F1 – MotoGP – ฟุตบอล
มหาสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อปฏิทินกีฬาโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้
ฟุตบอลแมตช์หยุดโลก “ฟินาลิสซิมา” ระหว่าง สเปน พบ อาร์เจนตินา ที่โดฮาในวันที่ 27 มีนาคมนี้ ส่อแววยกเลิก ขณะที่ AFC สั่งเลื่อนการแข่งขัน Champions League โซนตะวันตกทั้งหมด
วงการเอฟวัน ระบบโลจิสติกส์เพื่อเตรียมเปิดฤดูกาลที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปั่นป่วนอย่างหนักจากการปิดสนามบินดูไบและโดฮา ส่วน Pirelli สั่งยกเลิกการทดสอบยางที่บาห์เรนทันที
ส่วน โมโตจีพี เผชิญวิกฤตขนส่งหลังสายการบิน Qatar Airways และสายการบินยักษ์ใหญ่ในอ่าวเปอร์เซียระงับการบินเกือบทั้งหมด
FIFA เฝ้าระวังสูงสุดปม “อิหร่าน” ในบอลโลก 2026
แมตเทียส กราฟสตรอม เลขาธิการ FIFA ยอมรับว่ากำลังติดตามสถานการณ์ของทีมชาติอิหร่านที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำความปลอดภัยของนักกีฬาและแฟนบอลเป็นลำดับแรก ท่ามกลางเสียงเรียกร้องเรื่องความมั่นคงในการเดินทางไปยังทวีปอเมริกาเหนือซัมเมอร์นี้.
