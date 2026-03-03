ข่าวกีฬา

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 09:22 น.
78
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ
แฟ้มภาพ

หนีตายในห้องใต้ดิน! “ริโอ เฟอร์ดินานด์” ตำนานปราการหลังปีศาจแดง ยอมรับด้วยความหวาดกลัว หลังต้องพากรอบครัวหลบภัยในเบสเมนต์ที่ดูไบ หลังอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธล้างแค้นถล่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เผยเสียงระเบิดและเครื่องบินรบดังกึกก้องจนน่าสยดสยอง ประหนึ่งการล็อกดาวน์ในยุคโควิดแต่แฝงด้วยกลิ่นอายสงคราม

ขณะที่ตะวันออกกลางกำลังลุกเป็นไฟจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ล่าสุด ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย 47 ปี ซึ่งย้ายมาพำนักในดูไบเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ “Rio Ferdinand Presents” ถึงวินาทีระทึกที่ครอบครัวต้องเผชิญกับสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

ริโอเล่าว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศในดูไบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาและ เคท เฟอร์ดินานด์ ภรรยาสาว พร้อมด้วยลูกๆ (ครี วัย 5 ขวบ, เช วัย 2 ขวบ และเทีย วัย 14 ปี) ต้องอพยพลงไปใช้ชีวิตในห้องใต้ดินตั้งแต่วันแรกที่เสียงไซเรนและเสียงระเบิดดังขึ้น

“ผมบอกตามตรงนะพวกคุณ มันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมาก สตูดิโอของผมกลายเป็นบังเกอร์ไปแล้ว เราได้รับคำแนะนำให้ลงมาอยู่ในห้องใต้ดินตั้งแต่วินาทีที่เริ่มได้ยินเสียงประหลาดๆ เรานอนกันที่นี่พร้อมผ้าห่มและอุปกรณ์ยังชีพ” ริโอกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง

อดีตแข้งดังบรรยายถึงสภาพแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวว่า “มันน่าตกใจมากเมื่อคุณได้ยินเสียงขีปนาวุธ เครื่องบินรบ และเสียงระเบิดดังสนั่นอยู่เหนือหัวเรา โดยที่เราไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดว่ามันคืออะไร ในฐานะพ่อ ผมต้องรักษาสติให้มั่นและทำให้ทุกคนสงบที่สุด เราเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนช่วงโควิด ทั้งออกกำลังกายและจัดการเรียนการสอนที่บ้าน (Home-schooling)”

เคท เฟอร์ดินานด์ โพสต์ขอบคุณทุกคำอธิษฐาน

ทางด้าน เคท อดีตดารารายการ Towie โพสต์ข้อความผ่านไอจีเพื่ออัปเดตสถานการณ์หลังจากเงียบหายไปหลายวันว่า “ขอบคุณสำหรับทุกข้อความและคำอธิษฐาน เราปลอดภัยดี รัฐบาลกำลังทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมเพื่อรักษาความปลอดภัย แม้ฉันจะประหม่าแต่ก็รู้สึกว่าอยู่ในมือที่ไว้ใจได้”

เธอยังเล่ามุมน่ารักแกมเศร้าของลูกๆ ว่า เด็กๆ อย่างครีและเชตื่นเต้นมาก เพราะพวกเขาคิดว่าเรากำลังจัดงานสลีปโอเวอร์ นอนรวมกันในห้องใต้ดิน แต่สำหรับผู้ใหญ่คืนที่ผ่านมามันน่ากลัวจริงๆ

ในขณะที่สถานการณ์ในยูเออียังคงตึงเครียด นอกจากการติดค้างของคนดังอย่าง แกรม ซูเนสส์ ที่สนามบินอาบูดาบีแล้ว พลเมืองชาวอังกฤษอีกกว่า 76,000 รายในภูมิภาคยังคงเฝ้ารอแผนอพยพจากรัฐบาลอย่างมีความหวัง ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังคงดังขึ้นเป็นระยะ.

ที่มา : เดอะซัน

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

