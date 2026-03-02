แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
แฟนคลับอึ้ง! โพลีพลัส ประกาศปลด “ไอส์ พลอยพิมุกต์” หรือ “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพพนักงาน หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2 มี.ค. 2569 ทำเอาแฟนคลับและวงการบันเทิงต่างตกใจไปตามๆ กัน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Polyplus Entertainment แจ้งการพ้นสภาพพนักงานของ “ไอส์” พลอยพิมุกต์ พลอยนุช หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “ไอส์เพื่อนเกล” โดยระบุว่า
บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอประกาศว่า “นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช (ไอส์)” ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Media) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว
ต่อมาได้มีการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวมีการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งยังมีการเผยแพร่รูปภาพบุพการีของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในสื่อออนไลน์ของตนเอง ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดทำให้บริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัทได้รับความเสียหายได้
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำใดๆ รวมถึงการแอบอ้างของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ของบริษัททั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
อนึ่ง ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวยุติการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และ/หรือ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด, บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือโพลีพลัสทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รวมทั้งห้ามมิให้มีการนำภาพถ่ายกิจกรรมใดๆ ในระหว่างทำงานและเป็นภาพลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆ เพื่อมีเจตนาให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด และอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเพราะท่านได้พ้นจากการเป็นพนักงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เกี่ยวกับงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจากบุคคลดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงที่สุดต่อไป
