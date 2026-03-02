ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท
ในแวดวงความเชื่อและศรัทธา ชื่อของ อาจารย์ต้น หรือ นายชวิศร์ อายุ 48 ปี ได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนสังคมอีกครั้ง หลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) เข้าสกัดจับกุมในย่านเพชรเกษม ปิดฉากอาณาจักรแห่งการ ตัดกรรม ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเพียงม่านบังตาของการฉ้อฉลครั้งมโหฬาร
เส้นทางของ ผู้วิเศษ และมายาภาพแห่ง Mind and Soul
พฤติการณ์ที่ปรากฏในข่าวระบุว่า นายชวิศร์ได้สร้างภาพลักษณ์ในนาม “อาจารย์ต้น” ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งสำนักปฏิบัติธรรม มายด์ แอนด์ โซล (Mind and Soul) โดยอ้างตนเป็น องค์พระผู้สร้าง (Creator) ที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถ “สื่อจิต” กับเจ้ากรรมนายเวรได้
กลยุทธ์หลักที่ใช้มัดใจเหยื่อคือความเชื่อเรื่อง ลด ละ กรรม ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า ยกพระ หรือการตรวจดวงชะตา สื่อรายงานว่ากลุ่มนี้จะสร้างเงื่อนไขให้ผู้เสียหายเชื่อว่าตนมีกรรมหนักติดตาม และเสนอ ทางลัด ด้วยการจ่ายเงินเป็น ค่าครู หรือ ค่าลดละกรรม เพื่อแลกกับการพ้นเคราะห์เร็วกว่าการทำบุญทั่วไป นอกจากนี้ยังพบระบบ “เครือข่าย” ที่ชักชวนคนเพิ่มเพื่อสะสมบารมี โดยเงินทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
มหากาพย์คดี 50 ล้าน ไทม์ไลน์แห่งการเปิดโปง
จุดเริ่มต้นของการทลายอาณาจักรความเชื่อนี้ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงบุคคลมีชื่อเสียงอย่าง มัดหมี่ พิมดาว และ ไฮโซดาต้า ที่เข้าแจ้งความต่อกองปราบฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยระบุว่าถูก “อาจารย์ ต.” และ “ไฮโซ ต.” ร่วมกันฉ้อโกงจนเกิดความเสียหายรวมกว่า 50 ล้านบาท
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ (Timeline)
-
ปี 2565: ผู้เสียหายเริ่มถูกชักชวนเข้ากลุ่ม และมีการเริ่มร้องทุกข์ในวงปิด
-
15 ม.ค. 2569: กลุ่มผู้เสียหายชื่อดังเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (กลายเป็นข่าวใหญ่)
-
29 ม.ค. 2569: ศาลอาญาออกหมายจับเลขที่ 585/2569
-
25 ก.พ. 2569: CIB บุกรวบตัว “อาจารย์ต้น” ได้ที่ย่านเพชรเกษม 56 กทม.
-
27 ก.พ. 2569: ตำรวจควบคุมตัวฝากขังศาลอาญา พร้อม “คัดค้านการประกันตัว” เนื่องจากความเสียหายสูงและมีประวัติอาชญากรรม
ปูมหลังที่ซ่อนอยู่ จากบุคคลล้มละลายสู่คดีแจ้งตายทิพย์
สิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมมากที่สุดคือ “ประวัติเดิม” ของนายชวิศร์ที่สื่อตรวจสอบพบ โดยพบความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อฉลในอดีตหลายกรณี
-
คดีแจ้งตายเคลมประกัน (2557): ถูกกล่าวหาว่าแจ้งข้อมูลเท็จต่อบริษัทประกันว่าภรรยาเสียชีวิตเพื่อรับเงินสินไหม
-
สถานะล้มละลาย: ถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายในปี 2562 และเพิ่งได้รับการปลดจากการล้มละลายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งสื่อตั้งข้อสังเกตว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเริ่มสร้างภาพลักษณ์เป็น “ผู้วิเศษ”
-
คดีหลอกเงินบริษัทประกัน (2566): เคยถูกจับกุมอีกครั้งในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกเอาเงินบริษัทประกัน
บทสรุปและข้อหาที่เผชิญ
ในปัจจุบัน นายชวิศร์ถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักคือ “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ “สมคบกันฟอกเงิน/ร่วมกันฟอกเงิน” โดยเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
หมายเหตุ : บทความนี้สรุปจากข้อมูลที่มีการรายงานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน ผู้ถูกจับกุมยังอยู่ในสถานะ “ผู้ต้องหา” และคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม
ข้อมูลจาก : Posttoday, เดลินิวส์
