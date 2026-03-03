สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.อรัญประเทศ” คดีถุงดำคลุมหัว “ลุงเปี๊ยก” ดีเอสไอเห็นพ้อง-ชี้พยานหลักฐานไม่ถึงสั่งการ
ปิดฉากประเด็นร้อนคดีประวัติศาสตร์ พ.ร.บ.อุ้มหาย! อัยการคดีทุจริตฯ สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.สภ.อรัญประเทศ” เพียงคนเดียวในกลุ่มตำรวจ 8 นาย คดีบีบบังคับ “ลุงเปี๊ยก” รับสารภาพฆ่าป้าบัวผัน โฆษกดีเอสไอยัน “อธิบดีเห็นพ้องตามอัยการ” ชี้เหตุผลข้อกฎหมายน้ำหนักชัดเจนกว่า ขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นบางรายยังลุ้นอัยการสูงสุดชี้ขาด
วันที่ 3 มี.ค. 2569 ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายไทย ในคดีพิเศษที่ 9/2567 กรณีนายปัญญา คงแสนคำ หรือ “ลุงเปี๊ยก” ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อรัญประเทศ บังคับทรมานด้วยการใช้ถุงดำคลุมศีรษะและขังในห้องแอร์เย็นจัด เพื่อบีบให้รับสารภาพในคดีฆาตกรรม “ป้าบัวผัน” ซึ่งถือเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฯ หรือ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ
ล่าสุด พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า แม้เดิมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีความเห็นควรสั่งฟ้อง พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา ผกก.สภ.อรัญประเทศในขณะนั้นร่วมกับลูกน้องรวม 8 นาย แต่เมื่อสำนวนถึงมืออัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ทางอัยการได้มีความเห็น “สั่งไม่ฟ้อง” เฉพาะในส่วนของ ผกก.
ประเด็นนี้อธิบดีดีเอสไอได้พิจารณาพยานหลักฐานประกอบความเห็นของอัยการแล้ว มีคำสั่ง “เห็นพ้อง” กับทางอัยการคือสั่งไม่ฟ้อง ผกก.สภ.อรัญประเทศ โดยให้เหตุผลว่า น้ำหนักของพยานหลักฐานที่อัยการอ้างถึงมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากกว่า โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า ตัวผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสั่งการในการกระทำผิดของลูกน้องโดยตรง
อย่างไรก็ตามคดีนี้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ โดยโฆษกดีเอสไอระบุว่า ยังมีผู้ต้องหาบางรายในกลุ่มตำรวจ 8 นาย ที่ทางอัยการสั่งไม่ฟ้องในบางข้อหาซึ่งในส่วนนี้อธิบดีดีเอสไอ “เห็นแย้ง” และได้ส่งเรื่องให้ อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดสถานะของผู้ต้องหาที่เหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุด
“ลุงเปี๊ยก” ยังอยู่เซฟเฮ้าส์—รอพิสูจน์ความจริงในศาล
สำหรับตัว ลุงเปี๊ยก ผู้เสียหาย ขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองพยานของดีเอสไอในเซฟเฮ้าส์มานานกว่า 1 ปี โดยสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นหลังเข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรัง เพื่อเตรียมตัวเข้าเบิกความในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ต่อไป
รายชื่อผู้ต้องหา 8 รายที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้
- ร.ต.อ.พงศภัค พลแสน
- พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน
- พ.ต.ท.นิติธร พิมพ์คำ
- ร.ต.อ.พชร บุญอินราทากูร
- พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา (อัยการสั่งไม่ฟ้อง)
- ดาบตำรวจ ภิเศก พวงมาลีประดับ (ดาบเศก)
- จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ พูนสะสมทรัพย์
- ส.ต.อ.ชัยศิริ สุรโฆษิต
คดีนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยภายใต้กฎหมายอุ้มหายฉบับใหม่ ซึ่งสังคมยังคงจับตามองว่า “บทสรุป” ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจมิชอบจะลงเอยอย่างไรในชั้นศาล.
