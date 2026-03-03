ข่าวอาชญากรรม

สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.อรัญประเทศ” คดีถุงดำคลุมหัว “ลุงเปี๊ยก” ดีเอสไอเห็นพ้อง-ชี้พยานหลักฐานไม่ถึงสั่งการ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 17:41 น.
คดีลุงเปี๊ยก อัยการยกเลิกข้อกล่าวหา ผู้กำกับการตำรวจนครบาลอรัญประเทศ
แฟ้มภาพ

ปิดฉากประเด็นร้อนคดีประวัติศาสตร์ พ.ร.บ.อุ้มหาย! อัยการคดีทุจริตฯ สั่งไม่ฟ้อง “ผกก.สภ.อรัญประเทศ” เพียงคนเดียวในกลุ่มตำรวจ 8 นาย คดีบีบบังคับ “ลุงเปี๊ยก” รับสารภาพฆ่าป้าบัวผัน โฆษกดีเอสไอยัน “อธิบดีเห็นพ้องตามอัยการ” ชี้เหตุผลข้อกฎหมายน้ำหนักชัดเจนกว่า ขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นบางรายยังลุ้นอัยการสูงสุดชี้ขาด

วันที่ 3 มี.ค. 2569 ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายไทย ในคดีพิเศษที่ 9/2567 กรณีนายปัญญา คงแสนคำ หรือ “ลุงเปี๊ยก” ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อรัญประเทศ บังคับทรมานด้วยการใช้ถุงดำคลุมศีรษะและขังในห้องแอร์เย็นจัด เพื่อบีบให้รับสารภาพในคดีฆาตกรรม “ป้าบัวผัน” ซึ่งถือเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฯ หรือ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ

ล่าสุด พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า แม้เดิมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีความเห็นควรสั่งฟ้อง พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา ผกก.สภ.อรัญประเทศในขณะนั้นร่วมกับลูกน้องรวม 8 นาย แต่เมื่อสำนวนถึงมืออัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ทางอัยการได้มีความเห็น “สั่งไม่ฟ้อง” เฉพาะในส่วนของ ผกก.

ประเด็นนี้อธิบดีดีเอสไอได้พิจารณาพยานหลักฐานประกอบความเห็นของอัยการแล้ว มีคำสั่ง “เห็นพ้อง” กับทางอัยการคือสั่งไม่ฟ้อง ผกก.สภ.อรัญประเทศ โดยให้เหตุผลว่า น้ำหนักของพยานหลักฐานที่อัยการอ้างถึงมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากกว่า โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า ตัวผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสั่งการในการกระทำผิดของลูกน้องโดยตรง

อย่างไรก็ตามคดีนี้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ โดยโฆษกดีเอสไอระบุว่า ยังมีผู้ต้องหาบางรายในกลุ่มตำรวจ 8 นาย ที่ทางอัยการสั่งไม่ฟ้องในบางข้อหาซึ่งในส่วนนี้อธิบดีดีเอสไอ “เห็นแย้ง” และได้ส่งเรื่องให้ อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดสถานะของผู้ต้องหาที่เหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุด

DSI เห็นพ้องกับการตัดสินใจไม่ฟ้องร้องผู้กำกับอรัญประเทศในคดีสอบสวน คลุมถุงดำ
แฟ้มภาพ

“ลุงเปี๊ยก” ยังอยู่เซฟเฮ้าส์—รอพิสูจน์ความจริงในศาล

สำหรับตัว ลุงเปี๊ยก ผู้เสียหาย ขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองพยานของดีเอสไอในเซฟเฮ้าส์มานานกว่า 1 ปี โดยสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นหลังเข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรัง เพื่อเตรียมตัวเข้าเบิกความในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ต่อไป

รายชื่อผู้ต้องหา 8 รายที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้

  1. ร.ต.อ.พงศภัค พลแสน
  2. พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน
  3. พ.ต.ท.นิติธร พิมพ์คำ
  4. ร.ต.อ.พชร บุญอินราทากูร
  5. พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา (อัยการสั่งไม่ฟ้อง)
  6. ดาบตำรวจ ภิเศก พวงมาลีประดับ (ดาบเศก)
  7. จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ พูนสะสมทรัพย์
  8. ส.ต.อ.ชัยศิริ สุรโฆษิต

คดีนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยภายใต้กฎหมายอุ้มหายฉบับใหม่ ซึ่งสังคมยังคงจับตามองว่า “บทสรุป” ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจมิชอบจะลงเอยอย่างไรในชั้นศาล.

ลุงเปี๊ยก แพะคดีป้ากบ
แฟ้มภาพ

