อดีตกองหน้าผีแดงคนดัง ควง 2 สาวปริศนาปาร์ตี้ยันตี 3 แถมเกือบขายหน้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.
55
เวย์น รูนีย์ กลับมาดื่มเหล้า
ภาพ @TheSun

ตำนานปีศาจแดงงานเข้า! เวย์น รูนีย์ ถูกจับภาพได้ขณะปาร์ตี้สุดเหวี่ยงกับสาวปริศนาในโรงแรมหรูที่แมนเชสเตอร์ยันเช้ามืด พยานเล่าเมาหนักจนประคองกางเกงไม่อยู่

กลายเป็นประเด็นฉาวบนหน้าสื่อกอสซิปอีกครั้ง เมื่อ เวย์น รูนีย์ อดีตดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกพบใช้เวลายามค่ำคืนวันเสาร์ (28 ก.พ.) ในงานปาร์ตี้ก่อนประกาศรางวัลบริต อวอร์ดส์ (Brit Awards) ณ โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในตัวเมืองแมนเชสเตอร์ โดยมีภาพและวิดีโอยืนยันว่าเขาอยู่ดื่มกินกับหญิงสาวปริศนาสองคนจนถึงเวลา 03.25 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยกับสื่อจอมจุ้นอย่างเดอะซัน (The Sun) ว่า บิ๊กรูนมีอาการ “เมามายอย่างเห็นได้ชัด” โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. หลังจากที่เดินออกมาจากห้องน้ำ โดยอดีตดาวซัลโวผีแดงดูติดขัดกับการ “รูดซิป” หรือติดกระดุมกางเกงจนกางเกงเกือบจะหลุดลงไปกองที่พื้น แต่ยังโชคดีที่คว้าไว้ได้ทัน ทว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังคงต้องคอยดึงกางเกงขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะเดินกลับไปที่บาร์

ในงานดังกล่าวมีคนดังมาร่วมงานมากมาย รวมถึง คัลลัม สกอตต์ นักร้องชื่อดัง และโชนา แมคการ์ตี ดาราจากอีสต์เอนเดอร์ส (EastEnders) ที่เคยร่วมรายการแอมเซเลบ (I’m A Celeb) กับคอลีน รูนีย์ ภรรยาของเขาเมื่อปี 2024 แต่ในคืนนั้นกลับไร้เงาของภรรยาคนรักเคียงข้าง

เรื่องอื้อฉาวในแมนเชสเตอร์ พฤติกรรมเมามายของเวย์น รูนีย์ ถูกบันทึกภาพไว้ได้
ภาพ @The Sun

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า รูนีย์ใช้เวลาเกือบ 2 ชม.พูดคุยและชนแก้วอย่างสนุกสนานกับผู้หญิง 2 คน ก่อนจะแยกย้ายกันออกจากโรงแรมโดยขึ้นรถคนละคันในช่วงตี 3 กว่า ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมา รูนีย์ บนวัย 40 ปี เพิ่งจะให้สัมภาษณ์สะเทือนใจว่า เขาพยายามลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคอลีนเป็นกำลังใจสำคัญ และยอมรับว่า “ถ้าไม่มีเธอ ผมคงตายไปแล้ว”

ชีวิตคู่ของเวย์นและคอลีนผ่านมรสุมเรื่องผู้หญิงมานับไม่ถ้วน ตั้งแต่สมัยที่ฝ่ายชายยอมรับว่า ใช้บริการหญิงขายบริการก่อนแต่งงาน ไปจนถึงข่าวฉาวเรื่องความสัมพันธ์ซ้อนขณะคอลีนตั้งครรภ์ลูกชายคนแรก และเหตุการณ์เมาแล้วขับในปี 2017 ที่มีสาวออฟฟิศนั่งมาในรถด้วย

การกลับมามีภาพลักษณ์ “เมาหลุดฟอร์ม” ในครั้งนี้ จึงถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะในวันเดียวกันนั้น คอลีนเพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อว่า เธอและเวย์นเป็นทีมเดียวกันที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันกว่า 20 ปี

งานนี้คงต้องรอติดตามว่า “คอลีน” ยอดภรรยาจอมแกร่งจะจัดการกับพ่อบ้านใจกล้ารายนี้อย่างไร หลังจากที่สามีกลับมามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงให้เสียชื่อเสียงอีกครั้ง.

สภาพย่ำแย่ลง: เวย์น รูนีย์ ดื่มเหล้าจนถึงตี 3 กับหญิงสาวปริศนา
ภาพ @The Sun
กลับไปสู่พฤติกรรมเดิม? การสังสรรค์ยามดึกของเวย์น รูนีย์ จุดประกายความกังวลเรื่องชีวิตคู่
ภาพ @The Sun

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

