“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง
อนุทิน เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ หามาตรการรับมือสงครามตะวันออกกลาง ถกเรื่องนำเข้าน้ำมัน และแผนอพยพคนไทยกลับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผบ.ทร.
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก พล.อ.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสมช. และนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
โดยนายอนุทินยังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บนตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนการประชุม สมช.ด้วย
สำหรับวาระการประชุม สมช.ในวันนี้ คาดว่าจะเป็นประเมินสถานการณ์การส่งออก และการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะน้ำมัน เพื่อเตรียมรับมือหากมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญในการขนส่งสินค้า เนื่องจากหากปิดทางเดินเรือจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องระงับการส่งออกน้ำมันไว้ก่อน เพราะขณะนี้ไทยมีน้ำมันสำรองเหลือใช้ภายในประเทศเพียง 60 วัน
นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการวางแผนอพยพคนไทยในตะวันออกออกกลางกลับประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่สำคัญ และสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความขัดแย้ง จากนั้นเวลา 13.30 น. นายกจะเป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์ต่อไป
