ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.
73

อนุทิน เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ หามาตรการรับมือสงครามตะวันออกกลาง ถกเรื่องนำเข้าน้ำมัน และแผนอพยพคนไทยกลับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผบ.ทร.

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก พล.อ.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสมช. และนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

โดยนายอนุทินยังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บนตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนการประชุม สมช.ด้วย

สำหรับวาระการประชุม สมช.ในวันนี้ คาดว่าจะเป็นประเมินสถานการณ์การส่งออก และการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะน้ำมัน เพื่อเตรียมรับมือหากมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญในการขนส่งสินค้า เนื่องจากหากปิดทางเดินเรือจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องระงับการส่งออกน้ำมันไว้ก่อน เพราะขณะนี้ไทยมีน้ำมันสำรองเหลือใช้ภายในประเทศเพียง 60 วัน

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการวางแผนอพยพคนไทยในตะวันออกออกกลางกลับประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่สำคัญ และสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความขัดแย้ง จากนั้นเวลา 13.30 น. นายกจะเป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ

20 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บันเทิง

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋

30 นาที ที่แล้ว
สรุปคดีอาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ แฉกลลวงสื่อจิตเจ้ากรรมนายเวรสูญเงินมหาศาล ข่าว

ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัชดา โพสต์ภาพประชุมราชการ เลี้ยงมะพร้าว ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จากไป สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์น รูนีย์ กลับมาดื่มเหล้า ข่าวกีฬา

อดีตกองหน้าผีแดงคนดัง ควง 2 สาวปริศนาปาร์ตี้ยันตี 3 แถมเกือบขายหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก &quot;ทางเลือกใหม่&quot; เตรียมตั้ง &quot;พรรคก้าวล้ำ&quot; สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก “ทางเลือกใหม่” เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:38 น.
73
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
สรุปคดีอาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ แฉกลลวงสื่อจิตเจ้ากรรมนายเวรสูญเงินมหาศาล

ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button