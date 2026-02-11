อินฟลูฯ สาว สูญเสียลูกคนแรก หลังลืมตาดูโลกแค่ 1 ชม. แฉฝีมือ หมอเก๊ ทำทารกดับคาสระ
อินฟลูเอนเซอร์สาว สูญเสียลูกคนแรก หลังลืมตาดูโลกเพียง 1 ชม. จากการทำคลอดในน้ำ แฉ หมอผดุงครรภ์ ไร้ใบวิชาชีพ ทำทารกสำลักน้ำคร่ำดับสลด
กลายเป็นข่าวเศร้าสำหรับพ่อแม่มือใหม่ เมื่อ “ไอชา ชิกกา” (Aisha Chigga) หรือ ไอชา รากาเอวา นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวรัสเซียวัย 27 ปี เจ้าของยอดผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านคน โพสต์ข้อความผ่าน Telegram บรรยายถึงความเจ็บปวดอันแสนสาหัสที่เธอสูญเสียลูกชายคนแรกไปภายในอพาร์ตเมนต์ของตัวเอง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังเพิ่งให้กำเนิดลูกโดยวิธี “คลอดในน้ำ” ได้เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัว นาตาเลีย คอตลาร์ หญิงวัย 59 ปี ผู้ช่วยทำคลอดให้กับไอชาในวันนั้น โดยเธออ้างว่า เป็นนักจิตวิทยาและผู้สอนคอร์ส Gentle Birth มีประวัติการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการคลอดในน้ำ นอกจากนั้นยังหาข้ออ้างแบบเล่นใหญ่ว่า “เคยทำคลอดลูกของตัวเองในมหาสมุทรอินเดีย” ทำให้ ไอชา ชิกกา หลงเชื่อและให้ นาตาเลีย มาเป็นหมอผดุงครรภ์ในการทำคลอดลูกชายในน้ำให้เธอ
ทว่าความจริงกลับปรากฏชัดหลังการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า นาตาเลีย คอตลาร์ ไม่มีคุณวุฒิทางการแพทย์ ที่จะให้บริการผดุงครรภ์ได้ตามกฎหมาย ขณะนี้ นาตาเลีย ถูกศาลมอสโกสั่งควบคุมตัว 2 เดือน และตั้งข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผิดกฎหมายและให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย
ขณะที่ทาง ลูบอฟ เยโรเฟเยวา สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุชัดว่า “การช่วยทำคลอดโดยไม่มีการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมนั้นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะผู้ช่วยอาจไม่เข้าใจกลไกของการคลอดและกระบวนการเหตุและผล โดยปกติทารกจะได้รับออกซิเจนผ่านสายสะดือและจะยังไม่หายใจจนกว่าจะสัมผัสอากาศ ซึ่งหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล แพทย์อาจสามารถประเมินสถานการณ์และช่วยชีวิตทารกที่สำลักน้ำคร่ำหรือขี้เทาไว้ได้ทัน”
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (RCOG) ระบุว่า “การคลอดที่บ้านโดยมีพยาบาลผดุงครรภ์ดูแล อาจเหมาะสำหรับผู้หญิงสุขภาพดี ความเสี่ยงต่ำ ที่คลอดลูกคนที่สองหรือมากกว่า และมีการตั้งครรภ์ที่ราบรื่น แต่คุณแม่ท้องแรก จะมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ”
ตามข้อมูลของ NHS ระบุว่า การคลอดที่บ้านมักแนะนำเฉพาะในกรณีที่คุณมีการตั้งครรภ์ที่ราบรื่น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทั้งแม่กับทารกมีสุขภาพแข็งแรงดี หากเป็นการคลอดบุตรคนแรก การคลอดที่บ้านจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกเป็น 9 ใน 1,000 ราย เพิ่มขึ้นจากอันตรายจากการคลอดในโรงพยาบาล ที่มีเพียง 5 ใน 1,000 ราย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต
- อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น
- อินฟลูฯ สายกล้ามวัย 26 เสียชีวิตขณะหลับ เพื่อนจับพิรุธรูปเก่า พบสัญญาณหลายจุด
อ้างอิงจาก : thesun.co.uk, IG aishachigga
ติดตาม The Thaiger บน Google News: