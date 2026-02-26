ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 11:06 น.
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

สรุปไทม์ไลน์ดราม่าการเมือง เต้ มงคลกิตติ์ ถูกพรรคทางเลือกใหม่สั่งระงับหน้าที่เลขาธิการ อ้างเหตุภาพลักษณ์ เจ้าตัวโต้สิทธิส่วนบุคคล จ่อยื่น กกต. ลาออก 2 มี.ค. 69 พร้อมเดินหน้าร้องเลือกตั้งโมฆะ

การเมืองหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ยังคงมีประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องความลับของบัตรเลือกตั้งและการร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง ล่าสุดเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคทางเลือกใหม่ เมื่อ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้” ประกาศตัดขาดจากพรรค โดยเขานัดหมายเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นเอกสารลาออกจากสมาชิกพรรคในวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. สื่อหลายสำนักรายงานข่าวการประกาศลาออกอย่างชัดเจนของนายมงคลกิตติ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา

ชนวนเหตุของการแตกหัก ปมร้อง ‘เลือกตั้งโมฆะ’

สาเหตุของเรื่องราวในครั้งนี้คาดว่า เริ่มต้นจากคำสั่งพรรคทางเลือกใหม่ ฉบับที่ 3/2569 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค ลงนามในคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคของนายมงคลกิตติ์เป็นการชั่วคราว

คำสั่งดังกล่าวห้ามมิให้นายมงคลกิตติ์กระทำการใดๆ ในนามเลขาธิการพรรค ซึ่งอาจสร้างความผูกพันทางกฎหมายและการเมืองต่อพรรค พรรคให้เหตุผลว่า คำสั่งนี้ออกเพื่อให้การบริหารกิจการของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตามอุดมการณ์ของพรรค โดยพรรคกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามลำดับชั้นขึ้นมาทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

าเหตุของเรื่องราวในครั้งนี้คาดว่า เริ่มต้นจากคำสั่งพรรคทางเลือกใหม่ ฉบับที่ 3/2569
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ด้านนายมงคลกิตติ์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ในมุมมองที่ต่างออกไป เขาโพสต์ข้อความยืนยันว่า การร้องเรียนขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล เขาระบุว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งกล่าววิจารณ์ว่า หากตนไม่ยืนหยัดในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง ตนก็ไม่สมควรทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร

ภาพรวมของความขัดแย้งนี้เชื่อมโยงกับกระแสการตรวจสอบการเลือกตั้ง ก่อนที่พรรคจะออกคำสั่งพักงาน มีรายงานระบุว่า นายมงคลกิตติ์ได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เขาขอให้ศาลเปิดการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อสั่งให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในส่วนของการลงคะแนนทางไปรษณีย์เป็นโมฆะ โดยอ้างเหตุผลเรื่องการละเมิดหลักความลับในการลงคะแนน นอกจากนี้ เขายังขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อระงับไม่ให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

สรุปไทม์ไลน์ดราม่าการเมือง เต้ มงคลกิตติ์ ถูกพรรคทางเลือกใหม่สั่งระงับหน้าที่เลขาธิการ
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

สื่อมวลชนกระแสหลักรายงานสอดคล้องกันว่า หลังการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สังคมเกิดข้อสงสัยในหลายประเด็น ตั้งแต่กระบวนการนับคะแนน การรายงานผล ไปจนถึงการพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้ง ประชาชนและนักการเมืองตั้งคำถามว่าระบบดังกล่าวอาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ นำไปสู่ความพยายามในการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านศาลและองค์กรต่างๆ ตามกฎหมาย

บทสรุปของเหตุการณ์ดราม่าการเมืองครั้งนี้คือ พรรคสั่งพักงานเลขาธิการพรรคด้วยเหตุผลด้านภาพลักษณ์และการบริหาร แต่นายมงคลกิตติ์โต้แย้งว่าการร้องเรียนเรื่องเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนตัว ก่อนที่เขาจะประกาศไขก๊อกลาออกจากพรรค ท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามต่อกระบวนการเลือกตั้ง 2569 ที่ยังคงคุกรุ่น

จากนี้ไป สังคมการเมืองต้องจับตาสถานการณ์ใน 2 ประเด็นหลัก ประการแรก การเดินทางไปลาออกจากสมาชิกพรรคที่ กกต. จะเกิดขึ้นจริงตามกำหนดหรือไม่ และจะมีเอกสารยืนยันจาก กกต. หรือพรรคอย่างไร ประการที่สอง เส้นทางการร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งของนายมงคลกิตติ์จะดำเนินต่อไปถึงระดับใด เนื่องจากประเด็นเรื่อง “การเลือกตั้งโดยลับ” ถือเป็นหัวใจสำคัญทางกฎหมายที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าเพียงแค่ความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองพรรคเดียว

พรรคสั่งพักงานเลขาธิการพรรคด้วยเหตุผลด้านภาพลักษณ์และการบริหาร
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

