“พี่เต้” ประกาศตั้งพรรคการเมืองใหม่ สานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ เจอกัน 4 มี.ค.
เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศตั้งพรรคการเมืองใหม่ สานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ให้เป็นเรื่องจริง เจอกัน 4 มี.ค. หลังเตรียมลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ 2 มี.ค.
จากกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ ได้แจ้งว่าจะลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ในวันที่ 2 มี.ค. นี้ภายหลังจากที่ทางพรรคมีมติ ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายมงคลกิตติ์ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว
โดยนายมงคลกิตติ์มองว่า สาเหตุที่พรรคมีคำสั่งดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอิสระหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมา ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครอง เพื่อขอให้พิจารณาให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ซึ่งอาจจะกระทบกับผลเลือกตั้งของทางพรรคได้นั้น
ล่าสุดนายมงคลกิตติ์ แจ้งว่า “ทุกนโยบาย ที่ผมเคยพูดไว้ ผมจะทำต่อให้ฝันของคนไทยเป็นจริงทุกเรื่อง ในนาม พรรคการเมือง ที่พวกเราจะร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาใหม่ 4 มี.ค.69 พบกัน!!!”
