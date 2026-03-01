ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง
ด่วน! สถานทูตไทย ในกาตาร์-อิสราเอล ประกาศปิดทำการชั่วคราว เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศ ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศกาตาร์และประเทศอิสราเอล ได้ออกประกาศแจ้งปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ของดการให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2569 ตามประกาศด้านความปลอดภัยของรัฐบาลกาตาร์เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยทุกท่านในกาตาร์อย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานเหตุการณ์ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +974-3380-9062 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- E-Mail: thaidoh@qatar.net.qa และ consular.doh@mfa.go.th
- เว็บไซต์: doha.thaiembassy.org
- Facebook: Royal Thai Embassy Doha
- Instagram: ThaiEmbDoha
- X: @ThailandinQatarar
ขณะที่ สถานเอกอคราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ระบุว่า เนื่องด้วยหน่วยงาน Home Front Command ของทางการอิสราเอลกำหนดให้ทุกหน่วยงานหยุดทำการชั่วคราวจนถึงวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
ขอแจ้งการปิดทำการชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ตามข้อสั่งการของทางการอิสราเอลดังกล่าว และจะแจ้งการกลับมาเปิดทำการอีกครั้งให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ Home Front Command ของอิสราเอล และตามบริบทของสถานการณ์ที่เหมาะสม
