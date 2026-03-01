ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:27 น.
59
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova

ความสวยที่กาลเวลาทำอะไรไม่ได้! “นางฟ้ามาเรีย” มาเรีย ชาราโปวา ตำนานแร็กเก็ตสาวอดีตมือ 1 โลก ปล่อยคลิปพักผ่อนสุดเอ็กซ์คลูซีฟในอิตาลี โชว์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับทั้งเดินป่าและสปาสุดหรู ทำเอาไอจีแทบแตก แฟนคลับทั่วโลกประสานเสียง นี่คือราชินีตัวจริง

กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟ เมื่อ มาเรีย ชาราโปวา (Maria Sharapova) ยอดนักเทนนิสขวัญใจมหาชนชาวรัสเซียในวัย 38 ปี ที่แม้จะวางมือจากวงการไปตั้งแต่ปี 2020 แต่ดีกรีความฮอตของเธอยังคงพุ่งทะลุปรอท ล่าสุดเจ้าตัวใช้เวลาว่างเดินทางไปดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เทือกเขา โดโลไมท์ (Dolomites) ของอิตาลี พร้อมแชร์ภาพความประทับใจให้ผู้ติดตามกว่า 4.7 ล้านคนได้ชมแบบใกล้ชิด

ชาราโปวาเลือกพักที่รีสอร์ตระดับไฮเอนด์ “Aman Rosa Alpina” ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและหรูหราแบบไม่ตะโกน โดยเธอโพสต์ข้อความระบุว่า “ในที่สุดฉันก็มาถึงโดโลไมท์เสียที! ที่นี่ช่างพิเศษจริงๆ เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมาก”

แม้กัมปนาทแห่งวงการเทนนิสจะยอมรับว่าเธอยังไม่ใช่ “นักสกี” มืออาชีพ แต่เธอก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆ ไปกับการเดินป่า ปีนเขา และว่ายน้ำกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตา ก่อนจะปิดท้ายวันด้วยการทำสปาและเซาว์น่าเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่

ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามาถล่มคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยสง่าที่ดูเป็นธรรมชาติของเธอ โดยหลายคนระบุว่า “ทั้งคุณและทิวทัศน์รอบกายช่างงดงามเหลือเกิน”, “ราชินีมาเรีย”, และ “ภาพที่เห็นมันดูราวกับสรวงสวรรค์” สำหรับ มาเรีย ชาราโปวา เธอคือเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 5 สมัย และเป็นหนึ่งในนักกีฬาหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่ของผลงานในสนามและมูลค่าทางการตลาด ซึ่งการปรากฏตัวในทริปอิตาลีครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความสำเร็จและรสนิยมอันยอดเยี่ยมของเธอในฐานะแฟชั่นไอคอนระดับโลก

เกียรติยศที่น้อยคนจะเอื้อมถึง

สำหรับความยิ่งใหญ่ของชาราโปวาไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตา แต่เธอยังเป็น 1 ใน 10 นักเทนนิสหญิงในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ “Career Grand Slam” หรือการกวาดแชมป์ครบทั้ง 4 เมเจอร์หลัก ได้แก่:

  • วิมเบิลดัน (2004)
  • ยูเอส โอเพ่น (2006)
  • ออสเตรเลียน โอเพ่น (2008)
  • เฟรนช์ โอเพ่น (2012, 2014)

ตลอดเส้นทางอาชีพ เธอคว้าแชมป์รายการระดับ WTA มาครองได้ถึง 36 รายการ และยืนหยัดต่อสู้กับยอดนักหวดในยุคทองมาอย่างยาวนาน

ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova
ภาพ @mariasharapova

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

