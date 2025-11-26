“ททท.” เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง “ทีมหมอนทองวิทยาลัย” ดันท่องเที่ยว
การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง ทีมหมอนทองวิทยาลัย เพื่อดันการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจาก “ทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยา” สร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้วางแนวทางการนำเรื่องราวนี้มาต่อยอดเป็นกลไกพัฒนาการท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน โดยมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจให้คน อ.บางน้ำเปรี้ยว และยกระดับภาพลักษณ์ จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะร่วมกับช่อง 7 ผลิตสารคดีหรือคลิปกึ่งสารคดี บันทึกเรื่องราวเส้นทางความสำเร็จของทีมหมอนทองวิทยาจากการแข่งขันฟุตบอล 7 สี เน้นเล่าชีวิตของเยาวชนขณะฝึกซ้อม และวิถีท้องถิ่นของคน อ.บางน้ำเปรี้ยว พร้อมสะท้อนความเป็นพหุสังคมของชุมชนที่ชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน”
ทั้งนี้ ได้มอบโจทย์แก่ ททท. ว่าให้นำความสำเร็จของทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยา มาช่วยโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.ฉะเชิงเทรา เน้นพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว ซึ่งเป็นถิ่นฐานของทีม พร้อมแนะนำให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ากับวิถีชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการสักการะพระพิฆเนศปางนั่งองค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ และสามารถนำเสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีจุดขายใหม่ได้อีกด้วย
ด้านการพัฒนาเยาวชน ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ กรมพลศึกษา เพื่อหาวิธีต่อยอดศักยภาพของเด็กๆ โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬา ลงพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถนักกีฬาเยาวชน พร้อมผลักดันให้มีการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน มากขึ้น
“เรื่องราวของหมอนทองวิทยา เหมือนกับ Cinderella Story เป็นเรื่องราวความสำเร็จของทีมเล็กๆ ที่สามารถพลิกชีวิต ใช้พลังของกีฬาเพื่อสร้างความหวัง สร้างโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม” นายอรรถกรกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์
- สส.ไผ่ ลิกค์ เจอคนกำแพงเพชรถามสนั่น หลังประกาศช่วย รร.หมอนทองวิทยา
- ปฏิกิริยาแข้ง หมอนทองฯ หลังแพ้ ราชวินิตบางเขน ขาดลอย 1-8 จอดป้ายรองแชมป์อีกรายการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: