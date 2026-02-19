ข่าว

จี้ ประกันสังคมทวงหนี้รัฐบาล แฉตัดหนี้สูญทุกเดือน ใช้เงินไม่หยุด หลอกตาผู้ประกันตน

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 10:08 น.
61
ไหม ธนพรจับพิรุธประกันสังคมอุบหนี้รัฐ 4 หมื่นล้าน

ไหม ธนพร จี้ประกันสังคมทวงหนี้รัฐบาล หลังพบตัดหนี้สูญทุกเดือน เปรียบกองทุนเป็นไม้กลวง หลอกตาผู้ประกันตน หวั่นเงินบำนาญสูญเปล่า ย้ำเงินกองทุนคือหลักประกัน ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใช้ตามใจชอบ

กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งกับประกันสังคมที่ผู้ประกันตนทุกคนให้ความสนใจ ล่าสุด ไหม ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนแรงงานพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงประกันสังคมที่ละเลยการทวงหนี้ ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเท่าที่ควร ทั้งยังหลอกลวงผู้ประกันตนให้ตายใจ ขณะที่เงินบำนาญ เงินว่างงาน เงินค่ารักษาพยาบาลถูกล้วงเอาไปใช้ไม่หยุด โดยมักจะให้เหตุผลว่าเป็น ‘ไปตามระเบียบ’

ไหม ธนพร โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงการใช้เงินและการทวงหนี้ของประกันสังคม ระบุว่า “[ประกันสังคมอุบหนี้หน่วยงานราชการ แรงงานเสียหาย] สืบเนื่องจากเรื่องเดิม ดิฉันเกริ่นให้ฟังแล้วว่ารัฐบาลค้างจ่ายประกันสังคมอยู่ราว 4 หมื่นล้าน **แต่เรื่องหนี้ ๆ ยังไม่หมดแค่นี้!** ในอนุกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบันที่เรียกสั้น ๆ ว่า “อนุทวงหนี้” วาระเกี่ยวกับข้อเสนอให้เปิดเผยรายละเอียดหนี้ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หายสาบสูญไปจากระเบียบวาระการประชุมวันที่ 20 ก.พ. 69 ที่จะถึงนี้ (ภาพที่ 1)

จี้ ประกันสังคม ทวงหนี้ หลังพบตัดหนี้สูญทุกเดือน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
แม้ในการประชุมครั้งก่อนหน้ามีมติที่ประชุมชัดเจนให้สำนักงานกลับไปทำข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวก็ตาม (ภาพที่ 2)

จี้ ประกันสังคม ทวงหนี้ หลังพบตัดหนี้สูญทุกเดือน-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ประธานอนุกรรมการย่อมมีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุม นี่จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมากที่แม้ว่าประธานอนุกรรมการคณะนี้จะเป็น คุณจตุรงค์ ไพรสิงห์ ซึ่งเป็นทั้งผู้นำแรงงานและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสังกัด สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) แต่ก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเท่าที่ควร และได้ปล่อยให้สำนักงานประกันสังคมละเลยหนี้ก้อนใหญ่แบบ ‘เกาหลังเพื่อน’ ไม่ทวงหนี้ลูกพี่ ไม่เอาความเพื่อน ๆ ในหน่วยงานราชการอยู่อย่างนี้ ดิฉันจึงต้องขอวิจารณ์ทั้งในฐานะอดีตอนุกรรมการในคณะนี้และในฐานะอดีตนักสหภาพแรงงานอีกด้วย

ดิฉันขอตั้งคำถามอีกข้อไปยังสำนักงานประกันสังคมว่า กองทุน 2.9 ล้านล้านบาท ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ มีอีกกี่ส่วนที่เป็นเงินล่องหนที่ทวงกับใครก็ไม่ได้ แต่กลับถูกบันทึกทางบัญชีไว้หลอก ๆ ว่าเป็นเงินที่ สปส. ยังมีพร้อมจ่ายผู้ประกันตนอยู่ ในขณะที่ ‘อนุทวงหนี้’ ทยอยตัดหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีทุกเดือน ๆ ดิฉันยังไม่เห็นวี่แววว่าทางสำนักงานจะสามารถทวงเงินที่สมควรจะอยู่ภายในกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายได้จริง

ผลกระทบจากการปล่อยให้กองทุนประกันสังคมค่อย ๆ กลายเป็น ‘ไม้โพรง’ กลวงโบ๋ภายในแต่ยังมีลักษณะยืนต้นตามปกติ คือการหลอกลวงผู้ประกันตนให้ตายใจในขณะที่เงินบำนาญ เงินว่างงาน เงินค่ารักษาพยาบาลของพวกเขาถูกล้วงเอาไปใช้อย่างไม่หยุดหย่อน มันเหมาะสมหรือไม่? ที่ผู้ใช้แรงงานต้องทำตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเคร่งครัด แต่ฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานราชการกลับละเลยกฎหมายได้ตามใจชอบระหว่างร่ายบทสวดเดิม ๆ ว่า ‘เป็นไปตามระเบียบ ๆๆๆ’

ดิฉันจึงขอเรียกร้องไปยังเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของกองทุนประกันสังคมโดยละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงหนี้สินทั้งหมด และให้มีการดำเนินการเร่งรัดทวงหนี้สินทั้งหมดที่คงค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนก็ตาม เงินก้อนนี้คือหลังพิงสุดท้ายของผู้ประกันตน และสำนักงานมีหน้าที่ที่จะรักษามันไว้ มิฉะนั้นสาธารณชนก็อาจตีความได้ว่าสำนักงานกำลัง ‘ละเลยการปฏิบัติหน้าที่’ อยู่

ในฐานะตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน ดิฉัน ธนพร วิจันทร์ ขอชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันติดตามทวงถามเงินของเราและสิทธิสวัสดิการของเราอย่างเข้มข้นต่อไป อย่ารอวันที่ทุกอย่างสายเกินแก้ เพราะประกันสังคมคือมรดกการต่อสู้ของขบวนการแรงงาน ไม่ใช่ ‘กระเป๋าเงิน’ ของรัฐบาลใดทั้งนั้น

ไหม ธนพร วิจันทร์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

