จี้ ประกันสังคมทวงหนี้รัฐบาล แฉตัดหนี้สูญทุกเดือน ใช้เงินไม่หยุด หลอกตาผู้ประกันตน
ไหม ธนพร จี้ประกันสังคมทวงหนี้รัฐบาล หลังพบตัดหนี้สูญทุกเดือน เปรียบกองทุนเป็นไม้กลวง หลอกตาผู้ประกันตน หวั่นเงินบำนาญสูญเปล่า ย้ำเงินกองทุนคือหลักประกัน ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใช้ตามใจชอบ
กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งกับประกันสังคมที่ผู้ประกันตนทุกคนให้ความสนใจ ล่าสุด ไหม ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนแรงงานพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงประกันสังคมที่ละเลยการทวงหนี้ ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเท่าที่ควร ทั้งยังหลอกลวงผู้ประกันตนให้ตายใจ ขณะที่เงินบำนาญ เงินว่างงาน เงินค่ารักษาพยาบาลถูกล้วงเอาไปใช้ไม่หยุด โดยมักจะให้เหตุผลว่าเป็น ‘ไปตามระเบียบ’
ไหม ธนพร โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงการใช้เงินและการทวงหนี้ของประกันสังคม ระบุว่า “[ประกันสังคมอุบหนี้หน่วยงานราชการ แรงงานเสียหาย] สืบเนื่องจากเรื่องเดิม ดิฉันเกริ่นให้ฟังแล้วว่ารัฐบาลค้างจ่ายประกันสังคมอยู่ราว 4 หมื่นล้าน **แต่เรื่องหนี้ ๆ ยังไม่หมดแค่นี้!** ในอนุกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบันที่เรียกสั้น ๆ ว่า “อนุทวงหนี้” วาระเกี่ยวกับข้อเสนอให้เปิดเผยรายละเอียดหนี้ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หายสาบสูญไปจากระเบียบวาระการประชุมวันที่ 20 ก.พ. 69 ที่จะถึงนี้ (ภาพที่ 1)
แม้ในการประชุมครั้งก่อนหน้ามีมติที่ประชุมชัดเจนให้สำนักงานกลับไปทำข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวก็ตาม (ภาพที่ 2)
ประธานอนุกรรมการย่อมมีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุม นี่จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมากที่แม้ว่าประธานอนุกรรมการคณะนี้จะเป็น คุณจตุรงค์ ไพรสิงห์ ซึ่งเป็นทั้งผู้นำแรงงานและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสังกัด สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) แต่ก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเท่าที่ควร และได้ปล่อยให้สำนักงานประกันสังคมละเลยหนี้ก้อนใหญ่แบบ ‘เกาหลังเพื่อน’ ไม่ทวงหนี้ลูกพี่ ไม่เอาความเพื่อน ๆ ในหน่วยงานราชการอยู่อย่างนี้ ดิฉันจึงต้องขอวิจารณ์ทั้งในฐานะอดีตอนุกรรมการในคณะนี้และในฐานะอดีตนักสหภาพแรงงานอีกด้วย
ดิฉันขอตั้งคำถามอีกข้อไปยังสำนักงานประกันสังคมว่า กองทุน 2.9 ล้านล้านบาท ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ มีอีกกี่ส่วนที่เป็นเงินล่องหนที่ทวงกับใครก็ไม่ได้ แต่กลับถูกบันทึกทางบัญชีไว้หลอก ๆ ว่าเป็นเงินที่ สปส. ยังมีพร้อมจ่ายผู้ประกันตนอยู่ ในขณะที่ ‘อนุทวงหนี้’ ทยอยตัดหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีทุกเดือน ๆ ดิฉันยังไม่เห็นวี่แววว่าทางสำนักงานจะสามารถทวงเงินที่สมควรจะอยู่ภายในกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายได้จริง
ผลกระทบจากการปล่อยให้กองทุนประกันสังคมค่อย ๆ กลายเป็น ‘ไม้โพรง’ กลวงโบ๋ภายในแต่ยังมีลักษณะยืนต้นตามปกติ คือการหลอกลวงผู้ประกันตนให้ตายใจในขณะที่เงินบำนาญ เงินว่างงาน เงินค่ารักษาพยาบาลของพวกเขาถูกล้วงเอาไปใช้อย่างไม่หยุดหย่อน มันเหมาะสมหรือไม่? ที่ผู้ใช้แรงงานต้องทำตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเคร่งครัด แต่ฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานราชการกลับละเลยกฎหมายได้ตามใจชอบระหว่างร่ายบทสวดเดิม ๆ ว่า ‘เป็นไปตามระเบียบ ๆๆๆ’
ดิฉันจึงขอเรียกร้องไปยังเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของกองทุนประกันสังคมโดยละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงหนี้สินทั้งหมด และให้มีการดำเนินการเร่งรัดทวงหนี้สินทั้งหมดที่คงค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนก็ตาม เงินก้อนนี้คือหลังพิงสุดท้ายของผู้ประกันตน และสำนักงานมีหน้าที่ที่จะรักษามันไว้ มิฉะนั้นสาธารณชนก็อาจตีความได้ว่าสำนักงานกำลัง ‘ละเลยการปฏิบัติหน้าที่’ อยู่
ในฐานะตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน ดิฉัน ธนพร วิจันทร์ ขอชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันติดตามทวงถามเงินของเราและสิทธิสวัสดิการของเราอย่างเข้มข้นต่อไป อย่ารอวันที่ทุกอย่างสายเกินแก้ เพราะประกันสังคมคือมรดกการต่อสู้ของขบวนการแรงงาน ไม่ใช่ ‘กระเป๋าเงิน’ ของรัฐบาลใดทั้งนั้น
