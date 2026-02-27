สำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงาน ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ปชช.
สำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงาน บนเวที LINE THAILAND AWARDS ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชิงรุกกับประชาชน
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025
ตอกย้ำความสำเร็จในการสื่อสารผ่าน LINE Official Accountจากงานประกาศรางวัล “LINE THAILAND AWARDS 2025” ซึ่งจัดขึ้นโดย LINE ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการสื่อสารและบริการประชาชน
ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ LINE Official Account “@ssothai” ในฐานะช่องทางการสื่อสารเชิงรุกที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีผู้ติดตามแล้วกว่า 12 ล้านคน
โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งมอบข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุด”
