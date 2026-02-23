สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน
คอหวยแห่ส่องเลขมงคลเดือนสี่ ขึ้น-แรม 7 ค่ำ ย้อนสถิติหวยลาว สลากพัฒนา 10 ปี รวม 53 งวด พบเลขท้ายออกซ้ำหลายชุด เตรียมรับทรัพย์งวดส่งท้ายเดือนแห่งความรัก
วันนี้หวยลาวออกตรงกับวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรัก ปฏิทินจันทรคติระบุเป็นวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง แม้วันนี้ไม่ใช่วันธงชัย แต่ตำราโหราศาสตร์ยกให้เป็น วันดิถีเรียงหมอน ฤกษ์นี้ถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ ทั้งการหมั้น การแต่งงาน หรือการจดทะเบียนสมรส
นอกจากนี้ วันนี้ยังเหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่และการเจรจาการค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ หากพิจารณาตามหลักกาลโยค วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัย เนื่องจากพ้นวันอุบาทว์ (22 ก.พ.) และยังไม่ถึงวันโลกาวินาศ (25 ก.พ.) ประชาชนจำนวนมากจึงใช้โอกาสนี้เริ่มต้นกิจกรรมมงคล
ตารางสถิติหวยลาวออกวันขึ้น-แรม 7 ค่ำ ต้อนรับงวด 23 ก.พ. 69
ทีมข่าว The Thaiger รวบรวม สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 โดยย้อนหลังไป 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 พบว่ามีสถิติการออกรางวัลรวมทั้งหมด 53 งวด สรุปผลรางวัลย้อนหลังที่น่าสนใจมีดังนี้
ปี 2569
-
09/02/2569: เลข 6 ตัว 225509 | เลข 3 ตัว 509 | เลข 2 ตัว 09
ปี 2568
-
26/12/2568: เลข 6 ตัว 650052 | เลข 3 ตัว 052 | เลข 2 ตัว 52
-
12/12/2568: เลข 6 ตัว 744546 | เลข 3 ตัว 546 | เลข 2 ตัว 46
-
12/11/2568: เลข 6 ตัว 731651 | เลข 3 ตัว 651 | เลข 2 ตัว 51
-
29/09/2568: เลข 6 ตัว 542774 | เลข 3 ตัว 774 | เลข 2 ตัว 74
-
01/08/2568: เลข 6 ตัว 317617 | เลข 3 ตัว 617 | เลข 2 ตัว 17
-
02/07/2568: เลข 6 ตัว 102206 | เลข 3 ตัว 206 | เลข 2 ตัว 06
-
02/06/2568: เลข 6 ตัว 373119 | เลข 3 ตัว 119 | เลข 2 ตัว 19
-
04/04/2568: เลข 6 ตัว 504445 | เลข 3 ตัว 445 | เลข 2 ตัว 45
-
05/03/2568: เลข 6 ตัว 662160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60
-
19/02/2568: เลข 6 ตัว 419681 | เลข 3 ตัว 681 | เลข 2 ตัว 81
-
20/01/2568: เลข 6 ตัว 820086 | เลข 3 ตัว 086 | เลข 2 ตัว 86
ปี 2567
-
22/11/2567: เลข 6 ตัว 949497 | เลข 3 ตัว 497 | เลข 2 ตัว 97
-
09/10/2567: เลข 6 ตัว 668435 | เลข 3 ตัว 435 | เลข 2 ตัว 35
-
09/09/2567: เลข 6 ตัว 787339 | เลข 3 ตัว 339 | เลข 2 ตัว 39
-
26/08/2567: เลข 6 ตัว 388224 | เลข 3 ตัว 224 | เลข 2 ตัว 24
-
12/07/2567: เลข 6 ตัว 029065 | เลข 3 ตัว 065 | เลข 2 ตัว 65
-
28/06/2567: เลข 6 ตัว 695514 | เลข 3 ตัว 514 | เลข 2 ตัว 14
-
29/05/2567: เลข 6 ตัว 285419 | เลข 3 ตัว 419 | เลข 2 ตัว 19
-
16/02/2567: เลข 6 ตัว 229390 | เลข 3 ตัว 390 | เลข 2 ตัว 90
-
17/01/2567: เลข 6 ตัว 541226 | เลข 3 ตัว 226 | เลข 2 ตัว 26
-
03/01/2567: เลข 6 ตัว 143873 | เลข 3 ตัว 873 | เลข 2 ตัว 73
ปี 2566
-
06/10/2566: เลข 6 ตัว 171976 | เลข 3 ตัว 976 | เลข 2 ตัว 76
-
23/08/2566: เลข 6 ตัว 493061 | เลข 3 ตัว 061 | เลข 2 ตัว 61
-
24/07/2566: เลข 6 ตัว 020390 | เลข 3 ตัว 390 | เลข 2 ตัว 90
-
26/05/2566: เลข 6 ตัว 054667 | เลข 3 ตัว 667 | เลข 2 ตัว 67
-
26/04/2566: เลข 6 ตัว 153717 | เลข 3 ตัว 717 | เลข 2 ตัว 17
-
12/04/2566: เลข 6 ตัว 085597 | เลข 3 ตัว 597 | เลข 2 ตัว 97
-
13/03/2566: เลข 6 ตัว 172114 | เลข 3 ตัว 114 | เลข 2 ตัว 14
-
13/01/2566: เลข 6 ตัว 385319 | เลข 3 ตัว 319 | เลข 2 ตัว 19
ปี 2565
-
30/11/2565: เลข 6 ตัว 681994 | เลข 3 ตัว 994 | เลข 2 ตัว 94
-
31/10/2565: เลข 6 ตัว 646339 | เลข 3 ตัว 339 | เลข 2 ตัว 39
-
17/10/2565: เลข 6 ตัว 381667 | เลข 3 ตัว 667 | เลข 2 ตัว 67
-
02/09/2565: เลข 6 ตัว 805104 | เลข 3 ตัว 104 | เลข 2 ตัว 04
-
19/08/2565: เลข 6 ตัว 646345 | เลข 3 ตัว 345 | เลข 2 ตัว 45
-
20/07/2565: เลข 6 ตัว 611768 | เลข 3 ตัว 768 | เลข 2 ตัว 68
-
06/06/2565: เลข 6 ตัว 558160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60
-
08/04/2565: เลข 6 ตัว 199485 | เลข 3 ตัว 485 | เลข 2 ตัว 85
-
09/03/2565: เลข 6 ตัว 044132 | เลข 3 ตัว 132 | เลข 2 ตัว 32
-
23/02/2565: เลข 6 ตัว 302204 | เลข 3 ตัว 204 | เลข 2 ตัว 04
-
24/01/2565: เลข 6 ตัว 639848 | เลข 3 ตัว 848 | เลข 2 ตัว 48
ปี 2564
-
26/11/2564: เลข 6 ตัว 026874 | เลข 3 ตัว 874 | เลข 2 ตัว 74
-
13/09/2564: เลข 6 ตัว 517809 | เลข 3 ตัว 809 | เลข 2 ตัว 09
-
30/08/2564: เลข 6 ตัว 917261 | เลข 3 ตัว 261 | เลข 2 ตัว 61
-
01/07/2564: เลข 6 ตัว 062472 | เลข 3 ตัว 472 | เลข 2 ตัว 72
-
18/02/2564: เลข 6 ตัว 896608 | เลข 3 ตัว 608 | เลข 2 ตัว 08
-
04/02/2564: เลข 6 ตัว 547678 | เลข 3 ตัว 678 | เลข 2 ตัว 78
ปี 2563
-
21/12/2563: เลข 5 ตัว 20836 | เลข 3 ตัว 836 | เลข 2 ตัว 36
-
07/12/2563: เลข 5 ตัว 84797 | เลข 3 ตัว 797 | เลข 2 ตัว 97
-
24/09/2563: เลข 4 ตัว 5062 | เลข 3 ตัว 062 | เลข 2 ตัว 62
-
27/07/2563: เลข 4 ตัว 6294 | เลข 3 ตัว 294 | เลข 2 ตัว 94
-
28/05/2563: เลข 4 ตัว 1367 | เลข 3 ตัว 367 | เลข 2 ตัว 67
-
30/03/2563: เลข 4 ตัว 7683 | เลข 3 ตัว 683 | เลข 2 ตัว 83
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69
- สถิติหวยลาว ชน “วันตรุษจีน” ย้อนหลัง 1 งวด ปี 2568 เช็กเลยงวดไหนออกตรงบ้าง
- สถิติหวยลาว ขึ้น-แรม 11 ค่ำ ชนเป๊ะๆ 13 ก.พ. 69 ย้อนหลังเลขมงคล 56 งวด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: