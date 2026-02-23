หวยลาว

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:50 น.
139

คอหวยแห่ส่องเลขมงคลเดือนสี่ ขึ้น-แรม 7 ค่ำ ย้อนสถิติหวยลาว สลากพัฒนา 10 ปี รวม 53 งวด พบเลขท้ายออกซ้ำหลายชุด เตรียมรับทรัพย์งวดส่งท้ายเดือนแห่งความรัก

วันนี้หวยลาวออกตรงกับวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรัก ปฏิทินจันทรคติระบุเป็นวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง แม้วันนี้ไม่ใช่วันธงชัย แต่ตำราโหราศาสตร์ยกให้เป็น วันดิถีเรียงหมอน ฤกษ์นี้ถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ ทั้งการหมั้น การแต่งงาน หรือการจดทะเบียนสมรส

นอกจากนี้ วันนี้ยังเหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่และการเจรจาการค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ หากพิจารณาตามหลักกาลโยค วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัย เนื่องจากพ้นวันอุบาทว์ (22 ก.พ.) และยังไม่ถึงวันโลกาวินาศ (25 ก.พ.) ประชาชนจำนวนมากจึงใช้โอกาสนี้เริ่มต้นกิจกรรมมงคล

ตารางสถิติหวยลาวออกวันขึ้น-แรม 7 ค่ำ ต้อนรับงวด 23 ก.พ. 69

ทีมข่าว The Thaiger รวบรวม สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 โดยย้อนหลังไป 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 พบว่ามีสถิติการออกรางวัลรวมทั้งหมด 53 งวด สรุปผลรางวัลย้อนหลังที่น่าสนใจมีดังนี้

ปี 2569

  • 09/02/2569: เลข 6 ตัว 225509 | เลข 3 ตัว 509 | เลข 2 ตัว 09

ปี 2568

  • 26/12/2568: เลข 6 ตัว 650052 | เลข 3 ตัว 052 | เลข 2 ตัว 52

  • 12/12/2568: เลข 6 ตัว 744546 | เลข 3 ตัว 546 | เลข 2 ตัว 46

  • 12/11/2568: เลข 6 ตัว 731651 | เลข 3 ตัว 651 | เลข 2 ตัว 51

  • 29/09/2568: เลข 6 ตัว 542774 | เลข 3 ตัว 774 | เลข 2 ตัว 74

  • 01/08/2568: เลข 6 ตัว 317617 | เลข 3 ตัว 617 | เลข 2 ตัว 17

  • 02/07/2568: เลข 6 ตัว 102206 | เลข 3 ตัว 206 | เลข 2 ตัว 06

  • 02/06/2568: เลข 6 ตัว 373119 | เลข 3 ตัว 119 | เลข 2 ตัว 19

  • 04/04/2568: เลข 6 ตัว 504445 | เลข 3 ตัว 445 | เลข 2 ตัว 45

  • 05/03/2568: เลข 6 ตัว 662160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60

  • 19/02/2568: เลข 6 ตัว 419681 | เลข 3 ตัว 681 | เลข 2 ตัว 81

  • 20/01/2568: เลข 6 ตัว 820086 | เลข 3 ตัว 086 | เลข 2 ตัว 86

ปี 2567

  • 22/11/2567: เลข 6 ตัว 949497 | เลข 3 ตัว 497 | เลข 2 ตัว 97

  • 09/10/2567: เลข 6 ตัว 668435 | เลข 3 ตัว 435 | เลข 2 ตัว 35

  • 09/09/2567: เลข 6 ตัว 787339 | เลข 3 ตัว 339 | เลข 2 ตัว 39

  • 26/08/2567: เลข 6 ตัว 388224 | เลข 3 ตัว 224 | เลข 2 ตัว 24

  • 12/07/2567: เลข 6 ตัว 029065 | เลข 3 ตัว 065 | เลข 2 ตัว 65

  • 28/06/2567: เลข 6 ตัว 695514 | เลข 3 ตัว 514 | เลข 2 ตัว 14

  • 29/05/2567: เลข 6 ตัว 285419 | เลข 3 ตัว 419 | เลข 2 ตัว 19

  • 16/02/2567: เลข 6 ตัว 229390 | เลข 3 ตัว 390 | เลข 2 ตัว 90

  • 17/01/2567: เลข 6 ตัว 541226 | เลข 3 ตัว 226 | เลข 2 ตัว 26

  • 03/01/2567: เลข 6 ตัว 143873 | เลข 3 ตัว 873 | เลข 2 ตัว 73

ปี 2566

  • 06/10/2566: เลข 6 ตัว 171976 | เลข 3 ตัว 976 | เลข 2 ตัว 76

  • 23/08/2566: เลข 6 ตัว 493061 | เลข 3 ตัว 061 | เลข 2 ตัว 61

  • 24/07/2566: เลข 6 ตัว 020390 | เลข 3 ตัว 390 | เลข 2 ตัว 90

  • 26/05/2566: เลข 6 ตัว 054667 | เลข 3 ตัว 667 | เลข 2 ตัว 67

  • 26/04/2566: เลข 6 ตัว 153717 | เลข 3 ตัว 717 | เลข 2 ตัว 17

  • 12/04/2566: เลข 6 ตัว 085597 | เลข 3 ตัว 597 | เลข 2 ตัว 97

  • 13/03/2566: เลข 6 ตัว 172114 | เลข 3 ตัว 114 | เลข 2 ตัว 14

  • 13/01/2566: เลข 6 ตัว 385319 | เลข 3 ตัว 319 | เลข 2 ตัว 19

ตารางสถิติหวยลาวออกวันขึ้น-แรม 7 ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี

ปี 2565

  • 30/11/2565: เลข 6 ตัว 681994 | เลข 3 ตัว 994 | เลข 2 ตัว 94

  • 31/10/2565: เลข 6 ตัว 646339 | เลข 3 ตัว 339 | เลข 2 ตัว 39

  • 17/10/2565: เลข 6 ตัว 381667 | เลข 3 ตัว 667 | เลข 2 ตัว 67

  • 02/09/2565: เลข 6 ตัว 805104 | เลข 3 ตัว 104 | เลข 2 ตัว 04

  • 19/08/2565: เลข 6 ตัว 646345 | เลข 3 ตัว 345 | เลข 2 ตัว 45

  • 20/07/2565: เลข 6 ตัว 611768 | เลข 3 ตัว 768 | เลข 2 ตัว 68

  • 06/06/2565: เลข 6 ตัว 558160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60

  • 08/04/2565: เลข 6 ตัว 199485 | เลข 3 ตัว 485 | เลข 2 ตัว 85

  • 09/03/2565: เลข 6 ตัว 044132 | เลข 3 ตัว 132 | เลข 2 ตัว 32

  • 23/02/2565: เลข 6 ตัว 302204 | เลข 3 ตัว 204 | เลข 2 ตัว 04

  • 24/01/2565: เลข 6 ตัว 639848 | เลข 3 ตัว 848 | เลข 2 ตัว 48

ปี 2564

  • 26/11/2564: เลข 6 ตัว 026874 | เลข 3 ตัว 874 | เลข 2 ตัว 74

  • 13/09/2564: เลข 6 ตัว 517809 | เลข 3 ตัว 809 | เลข 2 ตัว 09

  • 30/08/2564: เลข 6 ตัว 917261 | เลข 3 ตัว 261 | เลข 2 ตัว 61

  • 01/07/2564: เลข 6 ตัว 062472 | เลข 3 ตัว 472 | เลข 2 ตัว 72

  • 18/02/2564: เลข 6 ตัว 896608 | เลข 3 ตัว 608 | เลข 2 ตัว 08

  • 04/02/2564: เลข 6 ตัว 547678 | เลข 3 ตัว 678 | เลข 2 ตัว 78

ปี 2563

  • 21/12/2563: เลข 5 ตัว 20836 | เลข 3 ตัว 836 | เลข 2 ตัว 36

  • 07/12/2563: เลข 5 ตัว 84797 | เลข 3 ตัว 797 | เลข 2 ตัว 97

  • 24/09/2563: เลข 4 ตัว 5062 | เลข 3 ตัว 062 | เลข 2 ตัว 62

  • 27/07/2563: เลข 4 ตัว 6294 | เลข 3 ตัว 294 | เลข 2 ตัว 94

  • 28/05/2563: เลข 4 ตัว 1367 | เลข 3 ตัว 367 | เลข 2 ตัว 67

  • 30/03/2563: เลข 4 ตัว 7683 | เลข 3 ตัว 683 | เลข 2 ตัว 83

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

