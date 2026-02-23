หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์
คอหวยเตรียมส่องแนวทางสลากพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมเช็กผลรางวัลและสถิติย้อนหลัง 30 งวด
สำหรับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ถือเป็นงวดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรัก ตามปฏิทินจันทรคติระบุว่าตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตำราโหราศาสตร์ระบุว่าวันนี้คือ “วันดิถีเรียงหมอน” แม้จะไม่ใช่วันธงชัย แต่ฤกษ์นี้ถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ คู่รักหลายคู่มักใช้ฤกษ์นี้จัดการหมั้นหมาย แต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรส
นอกจากนี้ ฤกษ์ดังกล่าวยังเหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเจรจาการค้าให้ประสบความสำเร็จ หากพิจารณาตามหลักกาลโยค วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัย เพราะพ้นวันอุบาทว์ (22 ก.พ.) มาแล้ว และยังไม่ถึงวันโลกาวินาศ (25 ก.พ.) ประชาชนจำนวนมากจึงนิยมใช้โอกาสนี้เริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคล
ผลหวยลาว งวดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
-
รางวัลเลข 6 ตัว: รอผล
-
รางวัลเลข 5 ตัว: รอผล
-
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว: รอผล
-
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: รอผล
-
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: รอผล
-
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45: รอผล, รอผล, รอผล, รอผล, รอผล
ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 23 ก.พ. 69
สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสดๆ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
รายการสถิติหวยลาวย้อนหลัง 30 งวด
รวบรวมสถิติหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง 30 งวดล่าสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 ครบทั้งเลข 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว สำหรับคอหวยใช้ดูแนวทางเลขเด็ดงวดถัดไป โดยสถิติที่น่าสนใจคือเลข 28 และ 42 ออกซ้ำบ่อยในงวดปี 2568
-
16/02/2569: เลข 4 ตัว 3702 | เลข 3 ตัว 702 | เลข 2 ตัว 02
-
09/02/2569: เลข 4 ตัว 5509 | เลข 3 ตัว 509 | เลข 2 ตัว 09
-
02/02/2569: เลข 4 ตัว 7085 | เลข 3 ตัว 085 | เลข 2 ตัว 85
-
26/01/2569: เลข 4 ตัว 0932 | เลข 3 ตัว 932 | เลข 2 ตัว 32
-
19/01/2569: เลข 4 ตัว 7789 | เลข 3 ตัว 789 | เลข 2 ตัว 89
-
12/01/2569: เลข 4 ตัว 6753 | เลข 3 ตัว 753 | เลข 2 ตัว 53
-
05/01/2569: เลข 4 ตัว 3845 | เลข 3 ตัว 845 | เลข 2 ตัว 45
-
29/12/2568: เลข 4 ตัว 0369 | เลข 3 ตัว 369 | เลข 2 ตัว 69
-
22/12/2568: เลข 4 ตัว 5963 | เลข 3 ตัว 963 | เลข 2 ตัว 63
-
15/12/2568: เลข 4 ตัว 6440 | เลข 3 ตัว 440 | เลข 2 ตัว 40
-
08/12/2568: เลข 4 ตัว 2662 | เลข 3 ตัว 662 | เลข 2 ตัว 62
-
24/11/2568: เลข 4 ตัว 2133 | เลข 3 ตัว 133 | เลข 2 ตัว 33
-
17/11/2568: เลข 4 ตัว 4579 | เลข 3 ตัว 579 | เลข 2 ตัว 79
-
10/11/2568: เลข 4 ตัว 1187 | เลข 3 ตัว 187 | เลข 2 ตัว 87
-
03/11/2568: เลข 4 ตัว 1226 | เลข 3 ตัว 226 | เลข 2 ตัว 26
-
27/10/2568: เลข 4 ตัว 2412 | เลข 3 ตัว 412 | เลข 2 ตัว 12
-
20/10/2568: เลข 4 ตัว 7480 | เลข 3 ตัว 480 | เลข 2 ตัว 80
-
13/10/2568: เลข 4 ตัว 9456 | เลข 3 ตัว 456 | เลข 2 ตัว 56
-
06/10/2568: เลข 4 ตัว 1739 | เลข 3 ตัว 739 | เลข 2 ตัว 39
-
29/09/2568: เลข 4 ตัว 2774 | เลข 3 ตัว 774 | เลข 2 ตัว 74
-
22/09/2568: เลข 4 ตัว 9252 | เลข 3 ตัว 252 | เลข 2 ตัว 52
-
15/09/2568: เลข 4 ตัว 6828 | เลข 3 ตัว 828 | เลข 2 ตัว 28
-
08/09/2568: เลข 4 ตัว 3798 | เลข 3 ตัว 798 | เลข 2 ตัว 98
-
01/09/2568: เลข 4 ตัว 4088 | เลข 3 ตัว 088 | เลข 2 ตัว 88
-
25/08/2568: เลข 4 ตัว 8511 | เลข 3 ตัว 511 | เลข 2 ตัว 11
-
18/08/2568: เลข 4 ตัว 9795 | เลข 3 ตัว 795 | เลข 2 ตัว 95
-
11/08/2568: เลข 4 ตัว 6683 | เลข 3 ตัว 683 | เลข 2 ตัว 83
-
04/08/2568: เลข 4 ตัว 8242 | เลข 3 ตัว 242 | เลข 2 ตัว 42
-
28/07/2568: เลข 4 ตัว 2528 | เลข 3 ตัว 528 | เลข 2 ตัว 28
-
21/07/2568: เลข 4 ตัว 1942 | เลข 3 ตัว 942 | เลข 2 ตัว 42
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์
- หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ
- สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: