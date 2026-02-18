ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:20 น.
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เกิดอะไรขึ้น? แม่ควักปืนยิงลูกสาวแท้ ๆ วัย 11 ขวบดับสลดคาโรงแรม หลังแข่งเชียร์หลีเดอร์เสร็จ ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เมื่อไม่กี่วันมานี้เกิดโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจในพื้นที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนครลาสเวกัส แจ้งข่าวพบศพ 2 แม่ลูกภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นสันนิษฐานว่า เป็นเหตุฆาตกรรมและฆ่าตัวตายตาม สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นอย่างมาก

สื่อท้องถิ่นในรัฐยูทาห์ เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตคือ “ทอว์เนีย แมคกีแฮน” วัย 38 ปี และลูกสาว “แอดดี สมิธ” วัย 11 ปี ทั้งคู่ได้เดินทางมายังลาสเวกัสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ หลังจากทำการแข่งขันเสร็จสิ้น กลับมีรายงานการหายตัวไปของทั้ง 2 แม่ลูกตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ. 69) จนครอบครัวเริ่มกังวล และติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ

รายงานระบุว่า ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังห้องพักของโรงแรม ที่ได้รับแจ้งว่า ทอว์เนีย แมคกีแฮน และลูกสาววัย 11 ปีทำการเข้าพัก เจ้าหน้าที่พยายามเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงได้เดินทางกลับก่อน กระทั่งต่อมา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมได้ตัดสินใจไขประตูเข้าไปตามคำขอของญาติ และต้องพบกับภาพสุดสลดใจเมื่อทั้งคู่กลายเป็นศพอยู่ภายในห้อง โดยผลการสอบสวนเบื้องต้น คาดว่า ผู้เป็นแม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงลูกสาวก่อนจะเล็งปืนเข้าหาตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตาม

นอกจากนี้ยังพบจดหมายลาตายภายในห้องพัก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่คาดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาถึงแรงจูงใจที่ทำให้หัวอกคนเป็นแม่กล้าทำร้ายลูกในไส้ได้อย่างลงคอ และที่น่าตกใจคือ ไม่มีพยานหรือแขกห้องข้างเคียงรายใดแจ้งว่าได้ยินเสียงปืนในคืนเกิดเหตุ

ทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไปทีม Utah Xtreme Cheer (UXC) และ Utah Fusion All-Stars ซึ่งเป็นทีมที่ แอดดี สมิธ เป็นสมาชิกเชียร์ลีดเดอร์อยู่ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหัน ระบุว่า “แอดดีคือนักกีฬาที่น่ารัก สดใส และเป็นพลังบวกให้ทีมมาโดยตลอด การจากไปครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ แอดดีจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป พร้อมกันนี้ยังได้ส่งกำลังใจถึงครอบครัวต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วย”

อ้างอิงจาก : themirror

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:20 น.
