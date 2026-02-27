บัตร MRT/MRT Plus เตรียมยุติให้บริการ 1 มิ.ย. เปิดทางใช้งาน EMV
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด แจ้งข่าวว่า บัตร MRT/MRT Plus เตรียมยุติให้บริการ 1 มิ.ย. เปิดทางใช้งาน EMV แบบ 100%
เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro หรือ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ กับ “EMV เต็มระบบ”
มาร่วมโบกมือลา และนับถอยหลัง การสิ้นสุดยุค บัตร MRT / MRT Plus
– หยุดการเติมเงินทุกช่องทาง ตั้งแต่ 1 เม.ย. 69
– ไม่สามารถใช้งานบัตร MRT / MRT Plus ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 69
– เริ่มใช้งาน EMV แบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 69
– สำหรับบัตรโดยสาร MRT / MRT Plus สามารถนำมาคืน (Refund)
ได้ที่สถานี MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ตั้งแต่ 1 มี.ค. 69 – 31 ธ.ค. 70
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด*
สำหรับบัตร EMV ที่ระบบ MRT รองรับ จะมีดังนี้เลยครับ
-บัตรเครดิต EMV Contactless VISA & Mastercard : ทุกธนาคาร
-บัตรเครดิต EMV Union Pay : บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์, บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว ยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์
-บัตรพรีเพด EMV Contactless : Bigpay, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์
-บัตรเดบิต EMV Contactless : UOB, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ และ กรุงเทพ
-บัตร Mangmoom EMV, MRT EMV
BEM ขอขอบคุณสำหรับทุกการเดินทาง อันยาวนานกับบัตรโดยสารใบนี้ และมาก้าวสู่ยุคใหม่ ของความไวแบบเต็มรูปแบบ กันเร็ว ๆ นี้”
