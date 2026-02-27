ด่วน! ปากีสถาน ประกาศทำสงครามกับ อัฟกานิสถาน ลั่นหมดความอดทนแล้ว
ปากีสถาน ประกาศทำสงครามกับ อัฟกานิสถาน ลั่นหมดความอดทนแล้ว หลังจากที่เหตุความรุนแรงทวีตัวขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า ขาวาจา มูฮัมเมด อาซิฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถาน ได้ประกาศทำสงครามกับอัฟกานิสถาน โดยระบุว่าทางปากีสถานหมดความอดทนแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงจากการปะทะรอบใหม่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
“ถ้วยแห่งความอดทนของเราเอ่อล้นมาแล้ว ตอนนี้เป็นเปิดสงครามระหว่างเรากับพวกคุณ (อัฟกานิสถาน)” นายอาซิฟกล่าว
ก่อนหน้านี้ ปากีสถาน ได้ดำเนินการจู่โจมกรุงคาบูล เมืองหลวงประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อเป็นการตอบโต้ หลังจากที่กองกำลังตาลีบันได้โจมตีปากีสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีทหารปากีสถานเสียชีวิต 2 นาย
โดยทางการปากีสถานกล่าวถึงการโต้ตอบครั้งนี้ว่า กองกำลังของรัฐบาลตาลีบันกำลังถูกลงโทษในพื้นที่ชิทรัล ไคเบอร์ โมห์มันด์ เคอร์รัม และบาจาอูร์ พร้อมยืนยันว่าทางปากีสถานไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุก่อน ขณะที่กองกำลังตาลีบันกล่าวว่าโจมตีอย่างรุนแรงว่า ปากีสถานได้โจมตีทางอากาศอย่างขี้ขลาดอย่างต่อเนื่อง
เช็กแนวโน้ม ราคาทอง หลังปากีสถานประกาศสงครามเปิดศึกอัฟกานิสถาน
เบื้องต้นทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงยอดผู้เสียชีวิตที่ต่างออกไปอย่างมาก โดยทางปากีสถานอ้างว่าพวกเขาสามารถสังหารกำลังพลของตาลีบันได้ 133 นาย และบาดเจ็บอีกหลายร้อยนาย พร้อมทั้งทำลายฐานทัพทางทหารของตาลีบันหลายจุด อย่างไรก็ตามทางตาลีบันกล่าวว่ามีทหาร 8 นายเสียชีวิต บาดเจ็บ 11 นาย พลเรือนบาดเจ็บ 13 ราย
ทั้งนี้สองชาติเพื่อนบ้านได้ตกลงหยุดยิงกันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยสื่ออธิบายข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองชาติว่าเป็นข้อตกลงที่เปราะบาง ก่อนที่จะเกิดความรุนแรงปะทุขึ้นรอบใหม่ในที่สุด
