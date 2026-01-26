ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์เลือด! ระเบิดฆ่าตัวตายกลางแต่งปากีสถาน ตายแล้ว 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

คนร้ายกด ระเบิดฆ่าตัวตายกลางแต่งปากีสถาน ที่บ้านผู้นำชุมชนที่สนับสนุนรัฐบาล เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม สำนักข่าว ABC รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายภายในงานแต่งงาน ในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา ในประเทศปากีสถาน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย โดยในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านของ หัวหน้าชุมชนที่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งอ้างอิงจากปากคำพยานระบุว่าผู้ก่อเหตุได้กดระเบิดที่ติดกับตนเอง ขณะที่ผู้มาร่วมงานกำลังเต้นรำ

ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อโศกนาฎกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางการสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นสมาชิกกลุ่ม ตาลีบีนปากีสถาน หรือ TTP ซึ่งก่อเหตุวินาศกรรมในประเทศหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวเป็นคนละกลุ่มกับตาลีบันในอัฟกานิสถาน

ซึ่งเป้าหมายของกลุ่ม TTP คือโค่นล้มระบบรัฐบาล และแทนที่ด้วยระบบกฎหมายอิสลามในแบบฉบับของตนเองอย่างเคร่งครัด

